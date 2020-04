Gli effetti benefici sulla salute degli spinaci sono molteplici, in quanto sono ricchi di vitamine, minerali e antiossidanti. L'utilizzo in cucina degli spinaci è spesso abbinato ai contorni e alle insalate anche se' negli ultimi anni, sempre più persone aggiungono alla loro dieta quotidiana il succo ottenuto dalla spremitura della verdura fresca. I principali 5 benefici per la salute del succo di spinaci verranno illustrati in questo articolo.

1. Elevato contenuto di antiossidanti

Bere il succo di spinaci è un'ottima abitudine in quanto apporta elevate quantità di antiossidanti, molecole in grado di neutralizzare i radicali liberi responsabili dello stress ossidativo e dello sviluppo di malattie croniche. Gli antiossidanti maggiormente presenti negli spinaci sono la luteina, il beta carotene, l'acido cumarico, la vidaxantina e l'acido ferulico. Secondo un recente studio, consumare ogni giorno per 6 giorni, 240 ml di succo di spinaci previene il danno ossidativo sul Dna, altri studi sugli animali confermano risultati simili e associano gli spinaci alla prevenzione dello stress ossidativo.

2.Effetti positivi per la salute degli occhi

Il succo di spinaci è ricco di luteina e zeaxantina, due molecole antiossidanti molto importanti per la salute degli occhi e della vista. Alcune ricerche, hanno dimostrato l'azione protettiva di questi composti nei confronti della degenerazione maculare legata all'età avanzata, una condizione che spesso causa la progressiva perdita della vista. L'aumento dell'assunzione di zeaxantina e luteina inoltre è stata associata ad un minor rischio di insorgenza di cataratta, una malattia che porta alla visione offuscata. Il succo di spinaci contiene vitamina A, molto importante per la salute degli occhi, la sua carenza infatti può provocare secchezza oculare e cecità notturna. Anche se la quantità di vitamina A varia in base alla contenuto di acqua e altri ingredienti aggiunti nella preparazione del succo di spinaci, in genere 240 ml di succo ottenuto da 120 grammi di spinaci freschi fornisce il 63% del valore giornaliero (DV) di vitamina A.

3.Riduzione della crescita di cellule tumorali

Alcuni studi, hanno dimostrato che i nutrienti presenti negli spinaci possono contrastare la crescita delle cellule tumorali. Il monogalattosil diglicerolo (MGDG) ha potenziato gli effetti della dietoterapia sulle cellule tumorali del pancreas. Le raccomandazioni attuali suggeriscono di aumentare il consumo di verdure a foglia verde per la prevenzione del cancro ai polmoni, prostata, seno e colon retto.

4. Effetti positivi sulla riduzione della pressione sanguigna

Il succo di spinaci è ricco di nitrati, composti naturali che favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni, in modo da garantire un maggiore afflusso di sangue e la riduzione della pressione arteriosa. Un recente studio condotto per una settimana su 27 persone, ha dimostrato che la zuppa di spinaci consumata ogni giorno, favoriva la riduzione della pressione sanguigna e la rigidità arteriosa. Altri studi, hanno confermato che mangiare spinaci riduce la pressione sistolica e migliora la concentrazione di ossido nitrico NO, un mediatore endogeno del processo di vasodilatazione. Una porzione da 240 ml di succo di spinaci contiene oltre il 14% del valore giornaliero (DV) di potassio, un minerale coinvolto nella regolazione della pressione sanguigna attraverso il controllo della quantità di sodio eliminata dall'organismo.

5. Salute della pelle e dei capelli

Il succo di spinaci è un'ottima fonte di vitamina A. Una porzione da 240 ml, ne contiene il 63% del valore giornaliero (DV). La vitamina A favorisce la produzione di muco epiteliare che protegge la pelle dalle infezione. Il contenuto di vitamina C, una vitamina solubile in acqua con proprietà antiossidanti, è pari al 38% del valore giornaliero (DV). La vitamina C protegge la pelle dallo stress ossidativo, dall'infiammazione e dai processi di danneggiamento cellulare, alcuni dei fattori più importanti che favoriscono e accelerano l'invecchiamento. Favorisce la sintesi del collagene, la sostanza presente nel tessuto connettivo, in modo da permettere la guarigione delle ferite e l'elasticità della pelle.

Potenziali effetti collaterali

Il succo di spinaci può presentare alcuni svantaggi, per esempio durante la produzione del succo viene eliminata gran parte delle fibra presente nella verdura fresca con perdita di tutti i beneficiper la salute. Numerosi studi inpassato, hanno dimostrato che aggiungerealla dieta gli alimenti ricchi di fibre migliora il controllo della glicemia, i livelli della pressione sanguigna, il colesterolo, la perdita di peso e numerosi disturbi intestinali quali emorroidi, costipazione, reflusso acido e diverticolite.

Gli spinaci sono verdure molto ricche di vitamina K e spesso il loro consumo può interferire con alcuni farmaci come il Wafarin, precritti per la terapia anticoagulante. Per questo occorre sempre il parere del medico nel momento in cui si decide di aggiungere il succo di spinaci alla dieta abituale in concomitanza dell'assunzione di farmaci anticoagulanti.

E' importante leggere attentamente le etichette del succo di spinaci acquistato al supermercato per accertare la presenza o meno di zuccheri aggiunti.

Il succo di spinaci non può essere usato come sostituto del pasto perchè è povero dei nutrienti necessari alla dieta equilibrata e deve essere consumato solo per integrare una dieta sana ricca di cereali integrali, frutta e verdura.

Conclusioni

Il succo di spinaci è ricco di sostanze antiossidanti, composti che proteggono la vista, riducono la pressione sanguigna e migliorano la salute dei capelli e della pelle, tuttavia è povero di fibre e non è adatto a sostituire un pasto principale visto che manca di nutrienti necessari come proteine e grassi. Il succo di spinaci deve essere integrato a una dieta sana ricca di cereali integrali, frutta e verdura.