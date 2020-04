Juventus : Paulo Dybala ancora positivo al coronavirus, quarto tampone dal 21 marzo

Paulo Dybala è ancora positivo per il coronavirus, la notizia arriva dalla Spagna anche se non è stata ancora confermata dalla Juventus. Josep Pedrerol, presentatore di "El Chiringuito de Jugones", ha dichiarato che Joya avrebbe avuto nuovi risultati positivi nonostante più di un mese dalla scoperta della malattia. Era il 21 marzo quando Dybala annunciò positività al coronavirus attraverso un messaggio su Instagram che includeva anche la sua ragazza Oriana Sabatini: "Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid- 19 e che Oriana e io abbiamo dato risultati positivi. Fortunatamente, siamo in perfette condizioni. Grazie per i tuoi messaggi. Saluti, "era il testo del messaggio.

Dyabala, coronavirus sempre presente

Il primo test a cui è stato sottoposto Dybala, insieme a tutta la squadra della Juventus, è arrivato all'inizio di marzo, pochi giorni dopo la prestazione ufficiale di Rugani al Coviud-19. In precedenza, la partita era stata giocata con l'Inter che aveva portato alla chiusura finale del campionato, dati i diversi casi di coronavirus tra i giocatori. Dybala si è dimostrato positivo come compagno e da allora continua ad essere positivo, almeno secondo quanto dicono della Spagna. Dall'entourage del giocatore, hanno fatto sapere che stanno ancora aspettando una risposta finale. Quindi, nelle prossime ore, arriverà una certa risposta per Dybala.