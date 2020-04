Riapertura totale? Oltre 150.000 italiani in terapia intensiva entro giugno

Valutando le possibili ripercussioni legate a una completa uscita dall'isolamento, ci troveremmo in un breve periodo di tempo almeno in una situazione "apocalittica". Pertanto, attraverso un rapporto completo, gli esperti e i tecnici del comitato scientifico hanno avvertito '' il Primo Ministro di ciò che una possibile apertura totale avrebbe potuto significare, con aziende, fabbriche, negozi e tutto ciò che in precedenza aveva accettato di dare un'occupazione. Una stima, articolata da grafici e dati precisi, che non lascia scampo, prima che il Primo Ministro non potesse fare a meno di prendere nota, decidendo di "gradualizzare" ancora di più il rilassamento. Quindi una prima apertura, contenuta, con la fetta del 4 maggio e, 14 giorni dopo (il tempo di registrare le reazioni attraverso le nuove infezioni), il possibile follow-up.

Ma vediamo insieme i dati stimati se il Primo Ministro avrebbe riaperto tutto insieme, piuttosto che scegliere il più saggio "passo dopo passo" poi adottato. A giugno avremmo beneficiato della terapia intensiva (che attualmente comprende 9000 posti), occupata da 151.231 pazienti e, continuamente, anche 430.866 entro la fine dell'anno.

Questo in virtù del parametro R0, che misura il tasso di diffusione dei contagi, che porterebbe immediatamente a un valore di 2,25, che equivale a una spaventosa contagiosità: una persona infetta da Covid-19 avrebbe a sua volta infettato più di due . Lo studio ha continuato a spiegare che, a peggiorare considerevolmente questa situazione, avrebbe influenzato notevolmente la possibile apertura - nonché bar, ristoranti, ecc. - scuole. Basti pensare che, aprendo tutto tranne le scuole, entro giugno, ad essere in terapia intensiva sarebbero stati 109.970 mentre a fine anno 397.472 italiani. Sì, i numeri sono diminuiti di un terzo, ma in ogni caso insostenibili per il nostro sistema sanitario nazionale.