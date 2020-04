I dubbi dei Vip su Giuseppe Conte: Questa è la fase 2... una supercazzola

Da Antonella Clerici a Marina Fiordaliso, ci sono molti volti noti della televisione italiana e non italiana che hanno espresso seri dubbi sul discorso di Giuseppe Conte sull' attesa FASE 2. Le parole del Primo Ministro sembravano incomplete e incoerenti e c'era incertezza sull'imminente riavvio del 4 maggio. Difficile interpretare il lungo elenco di disposizioni che entreranno in vigore tra circa una settimana. Antonella Clerici, la prima a segnalare la mancanza di chiarezza nei commenti del Primo Ministro, ha commentato tramite il suo profilo Twitter:" Eppure ho ascoltato ma non ho capito. Si può girare solo per la propria regione ancora solo con autocertificazione? E i parenti solo se vivono la stessa regione?" . Le parole hanno trovato il sostegno della cantante Marina Fiordaliso, che è stata gravemente colpita dal coronavirus con la morte di sua madre e la malattia che ha colpito tutta la sua famiglia. "Capisco nada", risponde Fiordaliso sulla confusione creata da Giuseppe Conte sulle misure di riavvio.

Anche Rosario Fiorello con un tweet sarcastico ha chiesto chiarimenti: " Ma alla fine i 60enni?!? Io mi faccio l'autocertificazione per andare a trovare me stesso!" . Poi si è aggiunto, poco dopo la conferenza stampa, anche l’attore Marco Bocci che su Instagram, ha espresso tutta la sua perplessità sull'incomprensibilità di alcuni passaggi del premier: " ???? Io c’ho capito poco, ma forse non c’arrivo io, anzi sicuramente ". L’attore, che sta trascorrendo questa lunghissima quarantena con la moglie Laura Chiatti e i due figli, non si è risparmiato, rispondendo ai commenti dei suoi follower sul tema Fase 2: " Quindi non cambia un ca**o? Però possiamo andare a correre giusto…mi sembra un elemento fondamentale…Era una supercazzola che abbiamo sgamato tutti" .