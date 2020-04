Fase 2 : Veneto e Lombardia pronti a ignorare Giuseppe Conte

Sulla "fase 2", ora c'è uno scontro tra Luca Zaia e Giuseppe Conte. Il Governatore del Veneto, nel consueto briefing stampa delle 12:30 dal quartier generale della Protezione civile a Marghera, ha criticato severamente il Primo Ministro per le misure annunciate ieri sera che entreranno in vigore il 4 maggio per contenere il coronavirus: si è appreso che la riapertura di molte attività era stata posticipata così tanto da provocare azioni che avrebbero potuto innescare un conflitto sociale. Per questo, lo stesso governatore ha deciso di anticipare Palazzo Chigi e ha firmato una nuova ordinanza che autorizza nuove aperture in Veneto.

"Penso che ieri sera sia stata una brutta serata. Abbiamo atteso con i governatori sperando che ci fosse un approccio un po' diverso rispetto a quello annunciato dal premier", ha affermato Zaia. “In questi momenti- ha continuato- ci vuole sempre senso di responsabilità e obbiettività ma per quanto ce ne metti, non si può non rilevare che ne vien fuori che si stanno dando indicazioni che stanno creando fibrillazione".

Secondo il governatore, l'approccio deve essere un po 'più razionale e comprendere che il sacrificio può essere fatto ma senza prolungarlo in questo modo, ma è necessario aprire e lasciare più libertà ai cittadini come "siamo in un momento storico in cui si parla di test, test rapidi, sierologici, terapie e cure che non avevamo solo due mesi fa. Si poteva e si doveva fare uno sforzo in più". Zaia, in modo molto duro, ha affermato che “non possiamo diventare un laboratorio o delle cavie, dobbiamo anche vivere. Sarebbe come dire che chiudiamo tutte le strade perchè ci sono troppi incidenti. Esiste la sostenibilità".

La realtà è difficile e Zaia lo sa. Le persone faticano ad arrivare a fine mese. E continuando con il lockdown la situazione è destinata a peggiorare. "Questo è il modo migliore per alimentare il conflitto sociale", ha spiegato Zaia aggiungendo che “o funzionano i dispositivi e allora bisognava aprire tutto oppure di cosa stiamo parlando? Mi pare di essere davanti ad un mondo irriconoscibile ormai. Se vai a riaprire devi pensare anche alle famiglie e alle scuole, qualcosa bisogna fare. Altrimenti è difficile affrontare il tema così".

"Qui noi manteniamo le nostre famiglie e il resto d'Italia. L'Italia non si può dimenticare di questa zona produttiva. La nostra recessione è la recessione dell'Italia", ha sottolineato Zaia. "Magari- ha affermato ancora- non è consuetudine dappertutto ma la gente qui vuole andare a lavorare. Capisco che qualcuno in giro è poco interessato a uscire ma qui sosteniamo le nostre famiglie e il Pil dell'Italia. La nostra recessione è la recessione dell'Italia".

Per questi motivi, il governatore ha firmato una nuova ordinanza che autorizza nuove aperture in Veneto. Il documento autorizza viaggi individuali per attività motorie anche in bicicletta o altro senza limitazioni (almeno nell'area comunale) e consente a viaggi nella Regione di raggiungere imbarcazioni o case vacanza anche al di fuori del comune di residenza per manutenzione o riparazioni. Inoltre, è consentito anche l'asporto con prelievo direttamente dall'auto.

Il governatore difende la sua posizione rimarcando di non fare ordinanze per cercare la rissa "ma per dare risposte e anche un minimo di positività di fronte alla rassegnazione della comunità. Spero che si rovesci il ragionamento: mettiamo in sicurezza il cittadini e apriamo. In questo momento il disagio sanitario rischia di diventare disagio psicologico". Allo stesso tempo, Zaia si augura che il governo possa rivedere alcuni step, in quanto è fondamentale parlare anche di equità. "Oggi qui la salute fisica si sta sovrapponendo a quella psichica. Ci sono molte persone sono in grossa difficoltà e ho chiesto di rafforzare anche molto i servizi sociali e psicologici. Si rischia la disperazione, iniziano a mancare i soldi. Mettiamo in sicurezza il cittadino e apriamo".

Il governatore cita le proteste dei parrucchieri e dei barbieri ammettendo che queste due categorie di lavoratori hanno ragione a lamentarsi per il piano esposto da Conte annunciate ieri sera che prevede il riavvio delle loro attività previsto per il prossimo primo giugno. "Ma come si fa a dire loro che potranno aprire il primo giugno perché allora saranno in regola e sicuri e oggi no? Il virus c'è oggi e ci sarà anche domani". Proprio questa mattina due parrucchieri titolari di un negozio in centro storico a Padova si sono incatenati per protesta al grido: " Noi più sicuri e puliti dei bus: fateci aprire". E su questo tema è intervenuto lo stesso governatore veneto: "Come può essere meno sicuro un negozio di 40 metri quadri dove entra una sola persona, rispetto ad un autobus dove salgono 15 persone?" , ha chiesto polemicamente Zaia.