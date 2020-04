Nuova autocertificazione aprile 2020 : il modulo PDF da scaricare e compilare

Il nuovo Dpcm illustrato dal Primo Ministro Giuseppe Conte ha cambiato i casi per i quali sarà possibile uscire di casa, introducendo anche la possibilità di visitare i parenti. Sarà sempre necessario completare un'autocertificazione, la cui versione aggiornata sarà pubblicata entro il 4 maggio, data di entrata in vigore delle nuove misure. L'autocertificazione di questo articolo è valida per tutti fino al 3 maggio 2020.

Ecco l'autodichiarazione di viaggio aggiornata il 26 marzo, valida per aprile 2020 e disponibile in formato pdf o jpg. Il Ministero degli Interni ha anche reso disponibile una versione pdf modificabile dell'autodichiarazione, che può essere completata direttamente online e quindi stampata. L'autocertificazione per i viaggi rimane essenziale anche dopo il 4 maggio: il Primo Ministro Conte lo ha confermato nel suo discorso anticipando il nuovo decreto per la fase 2 al fine di contenere l'infezione. L'autocertificazione sarà ancora necessaria per i viaggi all'interno del comune e tra i comuni limitrofi e sarà ancora chiaramente necessaria per i viaggi autorizzati tra le regioni.

Il nuovo modello si basa sull'ultimo decreto del governo, quello del 25 marzo 2020. Nel nuovo modulo, ciò che viene chiesto di dichiarare di non essere soggetto a misure di quarantena, il punto di partenza, di essere a conoscenza misure restrittive e sanzioni per coloro che le violano. Ma attenzione: non si tratta solo delle disposizioni del governo, ma anche delle misure attuate dai vari governatori della Regione.

Ecco il modulo è stato pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno.