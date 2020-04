Omicidio Loredana Stupazzoni, la donna fatta a pezzi a Genova : arrestata la figlia

Ci sono ancora molti aspetti da chiarire in una storia che ha scioccato un intero distretto della città di Lanterna. Arrestata dalla mobile di Genova per l'omicidio di G.S., la donna di 37 anni che ammise di aver fatto a pezzi la madre di 63 anni nella sua casa, via Bertuccioni, nel quartiere genovese di Marassi.

Anche la donna, che ieri mattina è arrivata alla stazione di polizia dicendo di aver trovato sua madre impiccata a casa e poi l'ha fatta a pezzi, è sotto inchiesta per omicidio. Il magistrato Riccardo Ghio ha emesso un provvedimento provvisorio di detenzione in carcere. La donna di 37 anni, che ha ammesso di aver smembrato il corpo di sua madre ma ha negato di averla uccisa, ha perso tragicamente il figlio di 4 anni lo scorso novembre. Secondo la storia di alcuni vicini, le due donne, la madre e ragazza, litigava spesso.

I resti della donna, Loredana Stupazzoni, 63 anni, che aveva precedentemente lavorato come bidella, furono trovati in alcune buste e in un secchio: ora gli investigatori dovranno indagare e verificare se è stata uccisa da sua figlia o se la 37enne ha fatto a pezzi sua madre, dopo averla trovata morta. Non si sa in quale data risulti la morte, la ragazza avrebbe aspettato qualche giorno prima di andare alla polizia.