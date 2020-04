GTA Online: goditi i vantaggi manageriali

Questa settimana GTA Online celebra una categoria propulsiva e dinamica! Esatto, questa settimana sarà dedicata a dirigenti e CEO. Oggi i colletti bianchi del crimine hanno una brutta reputazione e sono odiati dal turbolento e chiassoso sottoproletariato, così pagano fior di quattrini per attorniarsi di compari armati. Questa settimana associati e guardie otterranno stipendi tripli. Gli economisti la chiamano “economia dello sgocciolamento”. Nel frattempo, anche gli Incarichi e le Sfide dei boss varranno il doppio.

Ricompense doppie in tutte le missioni ricevute dai contatti

Che si tratti di aiutare Gerald a raggiungere la sicurezza finanziaria o di sbrigare qualche lavoretto per gli altri illustri criminali presenti nella tua rubrica telefonica, sappi che questa settimana tutte le missioni ricevute dai contatti ti frutteranno GTA$ e RP doppi.

Ricompense triple nelle gare per ruote scoperte

Oggi la classe e i privilegi si misurano con la possibilità di riunirsi fuori sede e magari trascorrere una giornata all’autodromo. Specialmente se si tratta delle gare ad alta velocità, ad alto rischio e con enormi ricompense della serie di gare per ruote scoperte, che fino al 29 aprile frutterà ricompense triplicate.

Quando hai finito di socializzare al tavolo del blackjack con altri giocatori dalle mani bucate, fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata per poter vincere GTA$, RP, capi d’abbigliamento e accessori. Il primo premio di questa settimana è il Sacro Graal delle corse su strada: una Karin Sultan Classic personalizzata con livrea Karin Performance.

SCONTI Essere un dirigente è un lavoro a tempo pieno. Non si tratta solo di leggere le email. Ad alcune bisogna anche rispondere. Senza parlare di tutti gli status symbol che bisogna procurarsi per restare al passo col resto del consiglio d’amministrazione. Per fortuna questa settimana c’è una marea di sconti e offerte di cui approfittare e dedicati in particolar modo ai gusti di quell’un percento che vive in ciascuno di noi. Ci sono sconti su veicoli come l’agile e felina Ocelot R88 (-25%) e la quasi indistruttibile Karin Kuruma corazzata (-70%).







Leggi su insidethegame.home.blog