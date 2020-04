Addio a Mirella Pavone : non aveva trovato posto in ospedale

Mamma Mirella non ci è riuscita. Morì all'età di 53 anni durante la rianimazione dell'ospedale di San Salvatore d'Aquila dove fu ricoverata a causa del coronavirus: è la vittima più giovane registrata a Penne, in provincia di Pescara. Mirella Pavone, che lascia due figli, era originaria di Montebello di Bertona, ma viveva a Penne da circa 30 anni, che ora era diventata la sua nuova casa. Nel comune, sono tutti scossi dalla notizia della sua scomparsa. Mirella era in realtà piuttosto famosa da quando ha lavorato in una cooperativa sociale. Come riportato da Il Messaggero, è risultata positiva per il coronavirus quando l'Italia stava affrontando il picco dell'epidemia, è stato trasportata in ambulanza a L'Aquila a causa della mancanza di posti a Pescara e Penne. Il coronavirus ha prevalso dopo essere scivolato in un corpo indebolito da un'altra patologia.