Coronavirus, Giuseppe Conte in diretta tv e streaming oggi 21 aprile 2020

Il Primo Ministro Giuseppe Conte in diretta televisiva e in streaming alla Camera e al Senato per ottenere informazioni sull'emergenza del coronavirus in Italia. La notizia arriva direttamente dal Primo Ministro Conte che scrive su Facebook: "Oggi pomeriggio, sarò prima al Senato e poi alla Camera per informazioni sull'emergenza del coronavirus".

Il Primo Ministro visiterà il Senato della Repubblica alle 15:00 e la trasmissione in diretta sarà trasmessa in TV su Rai 1 e in diretta sul canale YouTube del Senato. Il secondo incontro di oggi del Primo Ministro Conte è piuttosto fissato alle 17.30, quando Giuseppe Conte apparirà alla Camera dei deputati dove terrà il suo discorso ai parlamentari, il secondo discorso sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e trasmesso sul Canale YouTube da camera.

Entrambe le sessioni saranno disponibili con traduzione simultanea in lingua dei segni italiana (LIS) grazie a Rai Parlamento. La conduzione in studio sulle reti Rai sarà affidata a Federica De Vizia. Le notizie di Conte oggi saranno disponibili anche su Rai News 24 (canale 48), ma saranno anche trasmesse da altre emittenti come La7 e tutti i canali di notizie come SkyTg24 (canale digitale terrestre 50) e TgCom24 ( canale 51).