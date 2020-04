Stasera Le Iene Show ritornano su Italia1 : anticipazioni e servizi

Le Iene ritornano dopo una lunga assenza in televisione questa sera in prima serata come sempre su Italia1 e rivendicano il loro rapporto con il pubblico dopo la cessazione forzata del coronavirus. Il noto programma, come sempre caratterizzato da servizi, sondaggi, scoop e persino divertenti gag e battute VIP, torna in prima serata oggi, 21 aprile 2020. Tornati in televisione, l'appuntamento con Le Iene Show dopo la sospensione del coronavirus e, come confermano tutti i progressi, ovviamente la pandemia sarà al centro dell'episodio: "Parleremo di Covid", dicono loro dalla redazione.

In una versione ovviamente modificata, senza i classici slogan della caccia di strada e delle indagini sul campo, Le Iene torna in onda con la prima edizione prodotta e progettata nel post-Coronavirus. "Il tema principale sarà il Coronavirus, ma ci sarà ancora spazio", ha dichiarato Parenti al Corriere della Sera sul ritorno di Le Iene. Ovviamente, molto spazio per il problema di Covid e quarantena, ma sono solo. "Il 70% dei servizi si concentrerà su questo problema", ha dichiarato l'autore e il produttore dello spettacolo. "Questo è ciò che attira l'attenzione della gente. Visiteremo le strutture sanitarie della regione Lombardia, molte delle quali sono in condizioni eccellenti. Ci chiederemo come sia possibile che siano state costruite nuove strutture quando "erano già pronti e perfettamente funzionanti".

E poi le indagini sulla cattiva gestione legata a queste settimane di quarantena. "Parleremo anche della truffa delle maschere, della situazione in Veneto e dei possibili trattamenti", ha continuato Parenti. "Ma avremo anche servizi più leggeri, soprattutto battute. Organizzarli in queste condizioni è stata una vera sfida. Il primo ci porterà da Michelle Hunziker. "