Instagram, Yoga ed Ego

Una struttura psichica, organizzata e relativamente stabile, deputata al contatto e ai rapporti con la realtà, sia interna che esterna. In altre parole, l’Ego. Grande aiuto e rovina dell’essere umano, l’ego è uno dei fattori fondamentali nel raggiungimento di un determinato livello di successo. Quell’elevata idea di sé stessi, in molti casi superiore ad una semplice sana autostima, che spesso aiuta alcune persone ad attrarre più attenzione, nel bene e nel male.

L’espansione sempre maggiore della rete social ha trasformato il nostro millennio in una fucina di gente senza nessuno straordinario talento ma con molta faccia tosta. Una buona dose di sicurezza, unita a qualche nozione su come utilizzare una telecamera, spesso basta e avanza perché la gente cominci a seguire il vostro canale. Non importa quanti anni di studi vi siate fatti o quale sia la vostra esperienza sul campo. Se non avete una faccia da casting, o non siete disposti ad utilizzarla, non vi si fila nessuno.

Tra gli esempi più strani e controversi di questo trend c’è quello dei maestri di yoga. Come per qualunque altra disciplina online, l’universo Yogi Occidentale si è trasformato in un luogo dove battagliare a colpi di pose per ottenere i likes di un mondo sempre più stressato. Con l’arrivo del coronavirus, come per molte altre attività tipo casino online e videoteche virtuali, anche questo fenomeno non ha potuto far altro che espandersi.

Armato dei giusti hashtags e filtri, l’insegnante di yoga online accantona per un attimo le antiche pratiche di liberazione dell’Io e si butta sulle più comuni strategie di marketing per raccogliere consensi. Non insegna più come raggiungere l'unione tra corpo, respiro ed emozioni attraverso l’antica filosofia brahmanica. In compenso, pubblica una foto di un handstands perfettamente verticale, o mostra quanto la posizione del loto volante possa risultare intricata.

Spostamenti acrobatici, lezioni super impegnative e overdose di video sono alcuni dei sintomi causati dalla quarantena tra moltissimi pseudo maestri di yoga. Un circo fine a sé stesso che invece di insegnare si occupa solo di mettere in mostra.

Non solo una questione di ego ma anche di irresponsabilità, commenta qualche voce fuori dal coro. Il ruolo di un insegnante dovrebbe essere quello di condurre i propri studenti su un percorso sicuro, della mente ma anche del corpo. Il problema con posizioni come “Il razzo” o “L’aquila rovesciata” è che c’è gente che da casa ci prova veramente ad imitarle, pensando che lo yoga sia questo e rischiando pure di farsi del male.

Lo yoga e la meditazione possono rivelarsi strumenti fantastici per raggiungere una vita migliore. Per ottenere il massimo dei benefici però, dovremmo stare attenti a non cadere nella travolgente commercializzazione di queste pratiche.

Uno studio effettuato in America nel 2016, i cui dati vogliamo condividere su zazoom oggi, ha dimostrato come gli utilizzatori di questa disciplina abbiano speso più di 15 miliardi di dollari tra corsi di yoga e prodotti specifici. Studiate i maestri, non i venditori, direbbe sempre quella voce fuori dal coro! Spesso la semplicità è il miglior modo per far fruttare questa tecnica, senza seguire le solite tigri di carta proposte su Instagram. Tornare alle origini senza perdere altro tempo.