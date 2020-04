Meghan Markle : Harry non ha più intenzione di sottomettersi a sua moglie

Harry e Meghan Markle si trasferirono a Los Angeles, nell'ex villa di Mel Gibson a Malibu. Ma secondo fonti vicine alla coppia, il principe ha già preparato un piano per tornare in Inghilterra, con la sua famiglia. Dopo la notizia del contagio di Charles e delle difficoltà della regina in isolamento, Harry aveva mostrato seri dubbi sulla scelta di lasciare il suo paese, ma Meghan gli aveva proibito di tornare a Londra.

Secondo quanto riportato dalla rivista New Idea, il figlio di Carlo e Diana non avrebbe più intenzione di sottomettersi a sua moglie. Troppo preoccupato per la famiglia reale, vorrebbe poter fare di più e far sentire la sua presenza reale a suo padre, sua nonna e forse anche a suo fratello William e sua cognata Kate Middleton che dovranno tenerlo in futuro . "Se potesse tornare indietro nel tempo e riprendersi la vita che lui e Meghan si sono lasciati alle spalle, lo farebbe senza esitazione domani mattina", ha detto un addetto alla New Idea, che aggiunge tuttavia che Harry non può fare nulla.

"La notizia della cattiva salute di Carlo [ora che è guarito] ha colpito Harry molto duramente. Vorrebbe essere lì con suo padre, anche se non è così reale, ma non è possibile essere bloccato a Los Angeles ", ha detto la fonte. Harry e il suo team stanno già lavorando a un piano per tornare in Gran Bretagna da cui ha già ricevuto il via libera. Sembra persino che siano iniziati i lavori di ristrutturazione di una fattoria nella zona esclusiva dei Cotswolds, dove anche i Beckham, amici della famiglia Sussex, hanno una casa. Pertanto, il ritorno del Principe includerebbe anche Meghan e Archie.

Ma la voce dice che questo piano di rimpatrio riguarda solo Harry che probabilmente lo implementerà se le cose con Lady Markle non funzioneranno più. Il cottage del Cotswolds "gli fornirà almeno una base per il suo ritorno in Inghilterra con i suoi amici e familiari - con o senza Meghan". In breve, avrà un posto dove rifugiarsi se la nuova vita americana, troppo stressante, non gli si adatta meglio.