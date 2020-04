Alessio Lo Passo di U&D dopo il carcere: Ho scritto a Raffaella Mennoia ma non mi ha risposto

Alessio Lo Passo di Uomini e Donne si è sfogato dalle pagine del sito di cronaca rosa iGossip.it poiché ha raccontato che dopo aver trascorso un periodo della sua vita in carcere, ha cercato di rimettersi in contatto con la conduttrice tv Maria De Filippi e con l'autrice Raffaella Mennoia ma non ha ricevuto risposta.

L'imprenditore e web influencer ha dichiarato: "Ho mantenuto ottimi e cordiali rapporti con tutti. Se non si aveva occasione di incontrarsi personalmente, ci limitavamo a messaggi in occasioni particolari, scambi di auguri nelle feste natalizie, un caffè se ci si trovava nella stessa città. Magari non ci si frequentava, ma i rapporti proseguivano come proseguono tra amici con impegni diversi. Questo fino al mio arresto. Finché, uscito dal carcere, mi sono trovato spaesato e spogliato di tutto ciò che avevo costruito negli anni a Milano, ma soprattutto ignorato totalmente dalle persone a cui mi sono rivolto per ricominciare".

Lo Passo ha poi spiegato: "Mi spiego: non ho mai avuto il numero di Maria nonostante l’ottimo rapporto che ci ha legato durante i due anni di Uomini e Donne, ma nel momento in cui provavo a chiedere un contatto a persone a lei vicine, queste svanivano nel nulla. O meglio: finché si trattava di parlare del più e del meno nessun problema, appena chiedevo informazioni su Maria nessuno mi rispondeva più. Ho provato in tutti modi ad avere un contatto. Ho scritto a Raffaella, ho cercato Maria tramite i suoi più stretti collaboratori ma non ho mai avuto risposte né a livello professionale né umano. Se a livello professionale posso comprendere tutti gli ostacoli che possono separarmi da certi contatti, a livello umano ho qualche difficoltà a comprendere un tale disinteresse nei confronti di una persona con la quale comunque si hanno avuti rapporti oltre che professionali anche affettivi. La mia stima in Maria rimane immutata ed è quella di sempre, sono certo che in mezzo ai suoi mille impegni troverà comunque il tempo di chiedermi almeno come sto. Te l’ho già detto: una dote che ho è quella di saper aspettare".

Chi e cosa non sopporta del mondo dello spettacolo italiano? L'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: "Dal punto di vista dello spettatore quello che non sopporto è l’ignoranza e chi l’alimenta. L’ignoranza non certo intesa come livello culturale o titolo di studio, ma intesa come modo di pensare e di porsi con gli altri. Soprattutto adesso assistiamo a scene di imbruttimento generale dove le persone assomigliano più ad animali che a umani. Non si ha più la capacità di discussione e di ascoltare senza voler prevalere - ha aggiunto Alessio -, non si riesce più a sostenere le proprie ragioni senza offendere i nostri interlocutori e soprattutto ci si mette in luce non più mostrando i nostri meriti, sempre più rari, ma cercando di denigrare gli altri spiandone ed evidenziandone i difetti. Dal punto di vista di chi ne ha fatto parte, invece, non sopporto chi, dopo pochi minuti di visibilità, si dimentica ciò che è stato. Senza fare dei nomi, ti assicuro che, persone che avevano certi atteggiamenti dopo qualche minuto di televisione sembrano altri individui".