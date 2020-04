Smart Working sicuro e affidabile

PER HUBERGROUP ITALIA PIENA OPERATIVITA’ E SERVIZIO DI ECCELLENZA AI CLIENTI ANCHE IN SMART WORKING

Grazie al servizio Archiflow di gestione documentale in SaaS e alla tranquillità di lavorare in sicurezza via web con il servizio di Secure Remote Access, HuberGroup Italia mantiene intatta l’operatività delle proprie risorse.

Hubergroup Italia, filiale italiana di Hubergroup, specialista a livello internazionale nel settore degli inchiostri e dei prodotti da stampa per il packaging e la stampa commerciale, ha trovato in Siav e nelle soluzioni di gestione elettronica dei documenti, degli alleati preziosi in questo periodo di emergenza.

“La rapidità di comprensione delle esigenze di business e la velocità di implementazione di Siav sono state fondamentali per assicurarci la piena operatività e continuare a fornire, nonostante l’emergenza, un servizio di alto livello ai nostri clienti” ha dichiarato il team di Hubergroup Italia. “Grazie all’attivazione rapida del servizio Secure Remote Access, i nostri standard di business sono rimasti invariati pur lavorando da remoto.”

La collaborazione tra Hubergroup Italia e Siav, azienda leader in Italia nella fornitura di software, soluzioni in cloud e servizi informatici per la dematerializzazione, la gestione documentale e il miglioramento dei processi digitali, è iniziata nel 2018, quando HuberGroup Italia ha adottato un servizio di outsourcing documentale di dematerializzazione e stoccaggio di grandi volumi di documentazione cartacea. Oggi Hubergroup Italia utilizza la piattaforma Archiflow in SaaS, integrata con SAP, per la gestione della Fatturazione Elettronica e dei cicli approvativi.

La gestione dei documenti in formato elettronico ha sempre rappresentato un punto cardine dell’operatività quotidiana di Hubergroup Italia e Archiflow in SaaS è stata fin da subito la soluzione ideale capace di gestire una mole ingente di dati in assoluta sicurezza, permettendo l’accesso dai sistemi collegati alla rete aziendale. Non appena l’emergenza ha portato anche la filiale italiana del gruppo tedesco ad operare in modalità smart al fine di garantire l’operatività, Siav ha compreso la necessità di rendere Archiflow accessibile da qualsiasi postazione connessa ad Internet, anche da remoto e ha attivato in tempi brevissimi un servizio di Secure Remote Access.

