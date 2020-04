Piacenza, donna nuda sull’auto dei carabinieri: ecco il video

E' successo Piacenza, è lì che una donna nuda si sdraiò sul cofano di una macchina dei carabinieri e fu quindi portata in ambulanza. Ciò è accaduto anche durante il periodo del coronavirus. È successo nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2020, via Trebbia a Borgotrebbia. La scena è stata girata dai locali stupiti che hanno visto ciò che stava accadendo dalle loro finestre. Il video è stato condiviso sui social media e è diventato immediatamente virale.

Il protagonista della storia, che ha lasciato la strada praticamente nuda, si è sdraiato sul cofano di una gazzella di carabinieri. Era in evidente stato di confusione, forse a causa dell'effetto di alcol o droghe. L'abbiamo vista camminare a piedi nudi per diversi metri, poi quando ha visto la macchina, si è sdraiata su di essa. I soldati chiamarono quindi 118 e la donna iniziò ad attaccare i carabinieri e gli operatori sanitari che nel frattempo si erano precipitati.

La donna è stata portata in ambulanza per essere indagata. Ora la sua posizione è sotto inchiesta da parte degli investigatori. Ci sono stati momenti delicati in cui la donna nuda ha incontrato la macchina del moschettone. Ad un certo punto, infatti, è diminuito. Tutto non è andato bene: la situazione è diventata difficile per gli ufficiali, che sono poi riusciti a riportare la situazione alla normalità. Controlla i motivi per cui la donna ha agito in questo modo, quindi se era sotto l'effetto di droghe. Secondo quanto riportato da Piacenza 24, alcuni residenti hanno chiamato il 112 dopo aver notato il passante, a piedi nudi e scalzi, camminando per la strada di Borgotrebbia.

La polizia è quindi intervenuta e le si è avvicinato. Ed è allora che si è sdraiata sul cofano della macchina. Quando i militari hanno cercato di bloccarlo, ha iniziato a scatenarsi. Ma poi sono riusciti a gestire la situazione.