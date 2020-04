Canada : Il dentista Gabriel Wortman vestito da poliziotto fa una strage

È accaduto in Canada, l'autore del massacro è morto, un agente tra le vittime. Massacro sulla costa atlantica del Canada. 16 persone sono state uccise in una sparatoria di 12 ore in diversi luoghi della Nuova Scozia. Tra le vittime c'era anche una poliziotta. Per il momento, non è chiaro se il numero includa anche l'autore del massacro, Gabriel Wortman, un dentista di 51 anni, che possedeva proprietà a Halifax, la capitale della provincia. Il motivo di questo gesto è ancora sconosciuto.

Tutto ebbe inizio a Portapique, una piccola comunità rurale a 35 miglia da Truro, in Nuova Scozia. Secondo i resoconti dei media canadesi, il dentista si era travestito da agente e aveva anche modificato la sua auto per farla sembrare della polizia, era in fuga da sabato sera, dopo che la polizia era intervenuta per la presenza di una persona armata. Diversi cadaveri sono stati trovati in una cantina. La polizia non ha fornito ulteriori dettagli e il motivo dell'assassino, che ha toccato diversi punti della zona, è attualmente sconosciuto.