Problemi Wind Tre oggi 20 aprile: migliaia di segnalazioni da tutta Italia

I clienti di Wind Tre lamentano quanto segue: la rete mobile non funziona e in alcuni casi anche quella della rete fissa domestica. Alcune anomalie riguardano anche la linea telefonica più comune, ma in misura minore. L'attuale situazione che riguarda il singolo operatore è chiaramente evidenziata dal servizio Downdetector. Quest'ultimo evidenzia migliaia di segnalazioni di malfunzionamenti sia per quanto riguarda Wind che per Tre, precisamente nei rispettivi grafici sullo stato del servizio.

Al momento non vi è alcuna comunicazione tempestiva da parte del team di supporto unificato degli operatori. Non si può escludere che l'anomalia sia dovuta a un guasto tecnico, anche di natura significativa, dato il gran numero di segnalazioni di problemi. Il numero di contatto è 159, ovviamente gratuito per tutti dal singolo corriere. In caso di servizio scadente anche all'estero, il numero di contatto da utilizzare è il seguente: +39 320 5000200. Allo stesso tempo, il canale di supporto sociale è disponibile via Twitter con il profilo di riferimento ufficiale, nonché il nuova applicazione Wind Tre è anche in grado di fornire soluzioni in caso di guasto e guasto come oggi.

La vera natura delle anomalie registrate nelle prime ore di questa mattina rimane poco chiara. Le segnalazioni di problemi dei clienti, ancora secondo il servizio di Downdetector, superavano di gran lunga 1000. L'intera Italia, senza una specifica area geografica, sembra essere influenzata dal down. Le interruzioni di rete sembrano intensificarsi soprattutto dalle 10:00.