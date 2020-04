Bonaccini : Chi prende il reddito di cittadinanza vada a lavorare nei campi

I primi a parlare di una cosa del genere, sebbene in altri modi, furono i francesi. All'inizio della pandemia di Covid-19, il ministro francese dell'agricoltura aveva invitato i francesi ad andare nei campi e lavorare per liberare le città. Ora, una proposta di questo tipo, adattata al caso italiano, proviene dal governatore della regione Emilia Romagna, molto colpita dal coronavirus.

Ora è Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna, a proporlo, ma con altri metodi: "Coloro che ottengono il reddito della cittadinanza possono iniziare a lavorare" nei campi per raccogliere frutta e verdura, poiché gli agricoltori stanno lottando per trovare lavoratori per la stagione del raccolto. "Quindi restituisci ciò che è necessario." Lo ha detto il presidente della regione, Stefano Bonaccini, in un passaggio del suo intervento ai Quarantalks organizzato dalla Bologna Business School.

"Avendo in gran parte lasciato indietro i lavoratori stranieri", ha affermato Bonaccini, "le aziende agricole di oggi ci chiedono come trovare lavoratori che stanno per raccogliere frutta e verdura dai campi. Dato che quel settore non si è solo fermato ma sta producendo così tanto che ora stiamo rendendo disponibili i centri per l'impiego per identificare i lavoratori che faranno quel lavoro perché quasi nessuno viene trovato ".

Poi Bonaccini ha aggiunto: "Direi persino che coloro che guadagnano reddito dalla cittadinanza possono iniziare a lavorare lì per ripagare ciò che prendono". L'Emilia Romagna risponde al SOS sulla carenza di manodopera stagionale lanciata dal mondo agricolo regionale e stabilisce la rete di 38 centri per l'impiego gestiti dall'agenzia regionale per l'impiego. Lo stesso è necessario per aiutare le aziende a reclutare rapidamente le figure professionali essenziali per svolgere lavori sul campo e nelle aziende agricole nelle prossime settimane e mesi, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza imposte dall'emergenza del Coronavirus.