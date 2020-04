Il topless di Emily Ratajkowski fa impazzire Instagram

Le foto di Emily Ratajkowski sono comunicative al punto da non essere quasi mai accompagnate da nient'altro. Solo lei, Emily, splendida e provocante, nel perfetto connubio di forme eleganti e foto sensuali. Mai volgare, Ratajkowski trova sempre il modo giusto di stare in compagnia con i suoi milioni di follower e mostra anche le attività che si impegna quotidianamente per passare il tempo.

La modella e attrice aggiorna i numerosi follower che non perdono mai l'opportunità di divertirsi scorrendo il suo profilo Instagram. Non è colpa loro se in vista delle foto della modella possono solo congratularsi con Emily sempre in forma. La pubblicazione di foto diventa il modo più immediato per informare i follower sulle attività che la modella sta utilizzando per impegnarsi. La foto di oggi è baciata dal sole.

Il sole riscalda la pelle nuda di Emily... la modella sembra nuda, o piuttosto in topless, completa di un cappello per proteggere la testa. Come sempre, l'aspetto è sensuale e intenso. Questa volta Emily supera se stessa ed è impossibile non ammirarla nella pienezza della sua bellezza. Copre il seno solo le mani, ma è chiaro che alla modella non piace esporsi al sole in due pezzi. D'altra parte, te lo puoi permettere.

I slip a vita alta con motivi floreali suggeriscono una vacanza esotica, che per Emily avrebbe avuto luogo in compagnia del suo fedele pastore tedesco Colombo e, naturalmente, di suo marito Sebastian Bear-McClard, con il quale trascorre questi giorni di isolamento. Più di 2,5 milioni di follower. Emily non fallisce mai. Sempre sexy e casual, Emily non si ferma e non osa, ma senza superare il limite e senza mai peccare nella volgarità.