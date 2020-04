Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole. Inoltre, a fini commerciali, le porte scorrevoli sono un'ottima alternativa in luoghi dove c'è molto movimento e, di conseguenza, sono in costante uso. Le porte scorrevoli sono inoltre un modo signorile e moderno per aggiungere personalità extra alla tua casa. Non solo stanno benissimo ovunque, ma miglioreranno anche la funzionalità del tuo spazio. Con una vasta gamma di colori e stili, non c'è da meravigliarsi se così tante persone le scelgono.

Per saperne di più sui vantaggi delle porte scorrevoli, dai un'occhiata ai nostri motivi per cui sono una scelta fantastica per qualsiasi casa.

Vantaggi dell’uso delle porte scorrevoli nella tua casa

È facile capire perché le porte scorrevoli sono una scelta popolare in qualsiasi casa quando si esplora la gamma di porte scorrevoli di Xlab. Non sono solo per l'ultra-contemporaneo, abbiamo anche quelle tradizionali in legno se stai cercando qualcosa che ti trasmetta un po' più di calore. In qualunque modo tu voglia esprimere il tuo stile personale, scegliere una porta scorrevole aggiungerà carattere alla tua casa.

Versatilità

Le porte scorrevoli ti consentono di creare diverse zone nel tuo spazio, senza chiudere completamente le aree. Questo è un grande vantaggio se lavori da casa e hai bisogno di privacy ma rimani comunque connesso con il resto della famiglia.

Spazio

Con le porte convenzionali, dovresti considerare di lasciare un'area libera intorno all'apertura, che occupa naturalmente spazio sul pavimento. Se scegli le porte scorrevoli, non devi preoccuparti di poterle aprire. Ciò consente di liberare spazio prezioso e offre più opzioni su dove installarle.

Poliedricità delle porte scorrevoli da esterno in legno

Le porte scorrevoli da esterno in legno possono trasformare l’aspetto della tua casa. Chiunque sia un amante dell'eleganza infatti non può fare a meno di questo tipo di porte.

Facili da abbinare

Con il tocco magico dei rinnovati design in legno, puoi abbinare qualsiasi stile di arredamento a questo tipo di porte, dai design eleganti a quelli rustici.

Resistenti nel tempo

Le porte scorrevoli da esterno in legno offrono un effetto elegante e naturale alla tua casa, grazie alle loro tonalità rilassanti che possono adattarsi facilmente a qualsiasi decorazione. Hanno inoltre una superficie facile da pulire e resistente a graffi e agenti chimici aggressivi. Infatti, le porte scorrevoli di qualità non cambieranno colore nel tempo, nemmeno a causa dell'esposizione al sole, il che significa che avrai la tonalità esatta che hai scelto per la tua porta per molto tempo.

Facilitano la divisione degli spazi

Le porte scorrevoli offrono possibilità illimitate per la diversità di uno spazio. Puoi facilmente dividere gli spazi e persino creare soluzioni spaziali complesse. Con una porta scorrevole puoi anche creare spazio e allargare uno spazio più piccolo combinando più stanze insieme. La tendenza attuale è quella di costruire appartamenti più piccoli e utilizzare ogni metro quadrato possibile. In queste situazioni, una porta scorrevole in questi casi è una scelta molto comoda e popolare. Laddove l'apertura di una porta a battente sarebbe complicata e ingombrante, una porta scorrevole fa lo stesso più facilmente e risparmiando spazio. I sistemi di porte scorrevoli offrono possibilità di design d'interni, poiché le porte scorrevoli possono essere utilizzate anche come pareti mobili.

Una porta scorrevole non è solo una porta, che è semplicemente un'attrezzatura obbligatoria per la chiusura e l'apertura delle zone della vostra casa ma può essere molto di più. Una porta scorrevole infatti fa parte del design degli interni ed è parte di una vita quotidiana spensierata.

Modalità d’uso delle porte scorrevoli esterno in legno

Una porta scorrevole esterna in legno è una soluzione popolare per le porte della propria casa quando si desiderano porte eleganti e pratiche che non occupino spazio. Quando due spazi vogliono essere trasformati in uno e quindi divisi in due stanze, una porta scorrevole è la soluzione più semplice. Rispetto a una porta a battente, le porte scorrevoli consentono di risparmiare spazio sul pavimento, quindi si adattano molto bene come divisori in piccoli appartamenti.

L'assemblaggio più semplice di una porta scorrevole è il fissaggio del binario alla parete e una guida inferiore al pavimento, quindi è possibile per chiunque installare ed è anche semplice da installare in seguito durante una ristrutturazione.

Hai capito perchè una porta scorrevole può fare al caso tuo?

La cosa più sorprendente di una porta scorrevole è che non hai bisogno di spazio extra nella tua stanza per poterla aprire. Le porte scorrevoli sono costose ma la classe e la finezza che portano a casa tua sono innegabili. L'unico requisito che hanno è quello di essere realizzati su misura per il miglior montaggio possibile a causa della variazione delle dimensioni delle porte.

Se stai cercando una gamma completa di porte su misura in qualsiasi finitura che sia quella di quercia, noce, wengé o verniciata bianca di fabbrica, siamo qui per soddisfare tutte le tue esigenze e offrirti nient'altro che il meglio. Tu scegli che tipo di porta creare e noi te la fabbrichiamo.

Non importa quanto sia insolita o eccentrica la porta che desideri per la tua casa, siamo qui per capire le tue esigenze e mettere tutte le tue preoccupazioni a riposo consigliando quale è la porta migliore in termini di finiture, sistemi scorrevoli e dimensioni. Con la collezione più unica e distinta, siamo qui per darti ciò che nessun altro sul mercato può offrire.

Hai un'immaginazione artistica? Se sì, sentiti libero di venire da noi in laboratorio perché se ciò che desideri non è già disponibile nella nostra collezione, saremo più che felici di farlo ad hoc per te. Vieni da noi anche se hai un'idea vaga o solo una visione poco chiara di ciò che vuoi e saremo felici di migliorarla con il nostro senso estetico, inventando un prodotto finito che è molto meglio di quello che avevi immaginato.

Ricordati poi che oltre alle porte scorrevoli da interno e le porte scorrevoli da esterno in legno, noi di XLab possiamo fornirti anche le cosiddette Barn Doors che sono senza dubbio una delle tendenze più in voga degli ultimi anni nelle porte scorrevoli.

Lo stile inconfondibile delle Barn Doors riprende infatti le vecchie porte dei fienili rivisitate in chiave moderna. Le nostre porte fienile in legno sono disponibili in tante versioni e in diverse colorazioni e fanno parte dei tanti tipi di design da quarantena.

Con l'attuale pandemia globale infatti, siamo tutti costretti a stare a casa e l'unica cosa che ci resta da fare è fantasticare su come potremmo migliorare i nostri spazi abitativi ed una porta scorrevole è sicuramente quello che fa al caso nostro.