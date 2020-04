Coronavirus, Agcom : Sospesi i programmi tv di Adriano Panzironi

Per 6 mesi, i programmi di Adriano Panzironi, il giornalista che ha concepito lo stile di vita Life120: come vivere 120 anni, senza carboidrati ma con i loro integratori, sono sospesi. L'autorità di garanzia delle comunicazioni (Agcom) sospende la programmazione del suo motore di ricerca sulla salute perché mette in discussione la natura non scientifica delle "verità" diffuse sul coronavirus. Tutte le verità che la medicina ufficiale, una definizione coniata da Panzironi, non vuole parlarci della pandemia che sta devastando il mondo. Innanzitutto, quello del potere curativo (e di prevenzione) della vitamina D trovato nei prodotti che Adriano Panzironi e suo fratello Roberto producono, promuovono e vendono durante la trasmissione de Il Cercasalute.

In effetti, come riportato da Il Tirreno, sono trascorsi giorni in cui il canale 61 del digitale terrestre Il cercasalute non era stato trasmesso. A scopo preventivo e precauzionale, l'editore aveva già sospeso la programmazione con una frequenza che, tra l'altro, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva assegnato, alcuni anni fa, alla famiglia Sciscione, il colosso della televisione commerciale (circuito Gold TV ), per la programmazione sportiva. Ma sulle diverse stazioni locali, Il cercasalute ha continuato a trasmettere. In Toscana, fino a pochi giorni fa era visibile sul canale 13. Tuttavia, ad oggi, anche su questa frequenza digitale terrestre non è rimasto nulla. Panzironi si oscurò.

Fino a quando il giornalista non ha annunciato al mondo le verità sull'Alzheimer, sul diabete e sul Parkinson, lo stato ha tollerato. Lo multò per verità "non scientifiche". Ma quando è uscito in televisione per parlare di come il problema del coronavirus è stato risolto, lo stato ha bloccato tutto.

Il comunicato stampa di Agcom, infatti, informa la decisione di bloccare la programmazione di Panzironi per quanto rivelato su questa infezione: "L'Autorità per le garanzie di comunicazione ha ordinato la sospensione dell'attività di diffusione dei contenuti da parte di un un periodo di sei mesi per i servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT e sul canale 61 DTT esercitati rispettivamente dalla società italiana Broadcasting Srl e Mediacom Srl a seguito della programmazione del formato "Il cercatore di salute" e dello speciale "Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus "in relazione al" metodo LIFE 120 "di Adriano Panzironi. Risoluzioni 152 e 153/20 / CONS, relatore il commissario Antonio Nicita, concludono due indagini avviate dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale correlato al rischio sanitario correlato a Covid-19, in cui è stata determinata nei programmi con la partecipazione di Panzironi la violazione delle disposizioni delle leggi italiane che impongono il rispetto della salute pubblica e vietano comportamenti induttivi che potrebbero metterla in pericolo ".