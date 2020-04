Coronavirus fase 2 : Dal 4 maggio via libera alle persone, poi 18 maggio bar e ristoranti

Oggi, 14 aprile 2020, dovrebbero riaprire librerie, cartolerie e negozi per bambini. Dovrebbero (condizionatamente) perché l'esecutivo non ha previsto la riapertura per tappe per regione, ma alcuni governatori del Nord e del Sud hanno pensato a stringere legami: al contrario, la Zaia veneziana che ha optato per un blocco più morbido, permettendogli di correre o babercue su proprietà privata. Ciò che è certo, oltre a quanto previsto dal nuovo decreto, la fase due è già iniziata per oltre 110 mila aziende: fino a venerdì scorso, secondo i dati del Ministero dell'Interno, c'erano molte attività produttive che non erano state considerate esplicitamente essenziali. Circa 60 mila si trovano tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, seguite da vicino dal Piemonte.

Cosa riapre da oggi 14 aprile

Le aziende specializzate nella silvicoltura e nella fabbricazione di computer, quelle per la cura e la manutenzione del paesaggio e per i lavori agricoli, fino alla vendita all'ingrosso di carta e cartone, possono tornare in piazza con il disco verde del Palazzo Chigi.

Le regole per coloro che riaprono sono rigide perché sarà obbligatorio non solo pulire e garantire lo scambio d'aria nelle strutture, ma anche disporre di distributori di disinfettanti e fornire percorsi separati. "Precisamente per garantire le necessarie misure di sicurezza - spiega l'assessore alle attività produttive Orneli - nel Lazio la riapertura delle librerie di slitte fino al 20 aprile."

Ancora più rigorosa Fontana in Lombardia e De Luca in Campania che hanno prolungato la chiusura di librerie e cartolerie. Un'altra aria arriva in Liguria, dove il Governatore Toti ha firmato un'ordinanza che consente non solo di andare in frutteti, ma anche di procedere con il mantenimento degli stabilimenti balneari. Zaia va oltre e rimuove il divieto per coloro che vogliono fare attività fisica (può essere fatta anche a più di 200 metri da casa), tuttavia, imposta l'apertura di librerie, cartolerie e negozi in due giorni per la settimana 'Infanzia.

Dopo 4 maggio potremo uscire liberamente ma con precauzione

Il Primo Ministro Conte farà il punto dell'agenda per il futuro: ci sono settori come la moda, le automobili e la metallurgia che premono per riavviare "almeno" a fine aprile. Elenchi con alcune date circolano tra gli amministratori locali. Cioè, 4 maggio: libera circolazione delle persone con maschere e spaziatura insieme alla riapertura di negozi di tessuti, mobili e abbigliamento con ingressi sfalsati; 11 maggio riapertura dei tribunali; 18 maggio quello di bar e ristoranti con distanze da rispettare tra i clienti; Il 25 maggio la riapertura di parrucchieri e barbieri viene assunta con l'obbligo di una maschera e ingressi individuali. Quindi riavviare il campionato di calcio il 31 maggio per tornare a scuola a settembre. Trascorrere le vacanze: "Andremo al mare", assicura il sottosegretario Bonaccorsi.