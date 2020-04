Giuseppe Conte: Chiusure fino al 3 maggio, avanti con la battaglia in Europa

Il governo continua le misure restrittive in vigore fino al 3 maggio con alcune eccezioni (librerie, cartolerie, negozi per bambini, silvicoltura). Dopo ore di incontri con alcuni ministri e con i capi delegazione del Partito Democratico, M5S, Sinistra e Italia viva, il Primo Ministro apre la sua conferenza stampa. Il Primo Ministro invita tutti i cittadini "a non abbassare la guardia" perché "il successo delle misure dipende da tutti noi".

Oltre al nuovo dpcm, il governo ha istituito una commissione che elaborerà il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori in modo ancora più rigoroso e un gruppo di esperti guidati da Vittorio Colao che dovrà preparare la cosiddetta "fase 2" per riavviare le attività sociali, civile ed economica. Il comitato comprende psicologi, sociologi, manager ed esperti italiani e internazionali. Una parte importante della tua conferenza stampa si è concentrata sulle recenti decisioni dell'Eurogruppo.

Conte ha ribadito che "l'Italia non utilizzerà il MES, perché lo considera uno strumento inadeguato, insufficiente". Il primo ministro ha criticato severamente l'opposizione, citando Salvini e Meloni e accusandoli di aver diffuso menzogne. Ha ricordato, ad esempio, che il MES esiste dal 2012, certamente non da ieri.

Per Conte, l'Eurogruppo ha rappresentato un "primo ma insufficiente passo". Roma insiste sugli Eurobond, per un "fondo finanziato in modo condiviso e proporzionato ai bisogni". Bisogni quantificati per tutta l'Europa in almeno 1.500 milioni di euro. Egli avverte che, per la prima volta, la possibilità di questo sfondo diventa bianco e nero, anche se, per ora, supporta solo "in linea di principio". Ma "o la risposta europea è ambiziosa o non lo è", ribadisce. E poi sottolinea, in vista del lontano vertice del prossimo 23 aprile: "Non firmerò alcun documento fino a quando non vedrò un numero di strumenti adeguati", compresi gli Eurobond.