Addio alla piccola Elisa Pardini, sconfitta dalla leucemia

La piccola Elisa Pardini, 5 anni e mezzo, non ci è riuscita. La figlia di Azzano Decimo sconfitta dalla rara forma di leucemia che l'aveva colpita e con cui aveva lottato per così tanti anni. La bimba fu ricoverata all'ospedale Bambino Gesù di Roma e attendeva da tempo un trapianto. Le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni e oggi i genitori hanno riportato la morte sulla pagina Facebook che ha seguito la storia : "Elisa la nostra cucciola ci ha lasciati soli ... è morta ... e io e Sabina con lei ... 27/06/2014 - 04/09/2020 ..."

Per quasi tre anni, Elisa aveva combattuto la malattia ed era stata ricoverata in ospedale per più di due anni nel dipartimento del cancro infantile dell'ospedale Bambin Gesù di Roma, seguita dal professor Franco Locatelli e da tutto il suo team medico. La leucemia che l'ha colpita è molto rara: colpisce solo uno o due bambini su un milione e può essere curata solo con un trapianto di midollo osseo. Prima di questa terribile esperienza, padre Fabio e madre Sabina vivevano a Pordenone, a 400 km dalla capitale. Lui è un imprenditore e lei è un'infermiera. Proprio questa mattina, la donna ha pubblicato un altro post di Facebook: "Non so cosa darei per restare a casa. Sono 3 anni che non la vedo più insieme agli affetti più cari".