Non posso vedere il mio nipotino! Nonno in quarantena si suicida

"Non rischio di vedere il mio nipotino. Non ha più senso vivere così “. A Savona un nonno si è suicidato perché, per non violare la quarantena, non riusciva più a vedere il nipotino. Una tragica notizia, verificatasi nei giorni scorsi e raccontata dal quotidiano Il Secolo XIX. Un biglietto ritrovato dopo il suo suicidio. Dopo giorni di quarantena, l'anziano si è ucciso buttandosi dà una finestra della sua casa. Purtroppo nella provincia di Savona altri due anziani si sono tolti la vita durante la quarantena. "Non bisogna sentirsi soli, è una fase passeggera, che verrà superata", ha detto Carlo Vittorio Valenti, direttore del Dipartimento di salute e sicurezza asl 2 di Savona -. Può accadere di sentirsi demoralizzati in questa situazione ”.

“Gli anziani non possono vedere figli e nipoti, ma torneranno a farlo. Il centro di salute è sempre aperto e la situazione è grave. La disperazione del momento può essere affrontata con un supporto telefonico e anche per un breve periodo, atto a spezzare la situazione depressiva."