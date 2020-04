Matteo Salvini attacca l’Unione Europea: Non serve a niente!

L'esito dell'ultima videoconferenza ha portato ad un nuovo attacco diil leader della Lega a Telelombardia: “Si tratta di altri giorni persi, un fallimento totale.per dire a cosa serve questa Ue. Noi non chiediamo di avere soldi degli altri Stati ma solamente di utilizzare i nostri“. E sul Mes in un post sui social precisa: “Ribadisco il mio no. Via libera, invece, a buoni del Tesoro ‘Orgoglio Italiano’ ad alto rendimento o con fiscalità di vantaggio, destinati agli italiani che possono e vogliono investire nel futuro del Paese, senza ipotecare risparmi lavoro e vita come è accaduto in Grecia“.

Poi commenta le indagini aperte sui medici: “In questo momento meglio lasciarli lavorare. Io più che un fascicolo, avrei mandato delle medaglie“. E sempre sui social aggiunge: “In Commissione hanno bocciato la nostra richiesta di aumentare lo stipendio a medici e infermieri, detassandolo per il 70%“. “Non bastano pacche sulle spalle e i grazie – precisa – ci sono donne e uomini che rischiano la vita e meritano anche dei riconoscimenti concreti“.

Infine, Matteo Salvini ha ribadito il bisogno di aprire le Chiese in questo periodo: “Non dico di avere luoghi di culto colmi, ma tre o quattro persone con mascherine e guanti non darebbero fastidio a nessuno. La mia, comunque, era una semplice riflessione. Poi a decidere saranno i vescovi e i medici. E’ chiaro che non si pensa alla riapertura delle scuole, delle chiese e delle fabbriche. Però magari ad avere la possibilità di entrare singolarmente“.