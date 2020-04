La gaffe di Paola Taverna: Tagliamoci lo stipendio... ma web la sommerge di insulti

Tempi difficili per grillini sui social media. La vicepresidente del Senato, Paola Taverna, sotto i riflettori in passato per le sue posizioni contro la vaccinazione obbligatoria e per questo, in questi tempi dell'epidemia di Coronavirus, criticata da molti settori, cerca di uscire dall'angolo rilanciando la vecchia proposta dei Cinquestelle... ridurre lo stipendio dei parlamentari, questa volta coprendolo con una nobile causa, quella di restituire i risparmi alla protezione civile per gestire la lotta contro la malattia.

Peccato che il web non la segua su questo pendio. Al netto di alcuni apprezzamenti, infatti, la maggior parte dei commenti sono critici nei confronti della Taverna... altro che risparmi, tenetevi pure tutto lo stipendio ma dimettetevi e restituite il Paese ai competenti!