Il dolore di Tiberio Timperi : Ho perso un amico per il coronavirus

Un momento di eccitazione ha colpito il team di "Uno Mattina in famiglia", in particolare il suo direttore Tiberio Timperi. Il Coronavirus lo ha anche toccato da vicino, come ha annunciato emotivamente dal vivo. Umberto Forcella, dirigente della Rai e grande amico del direttore, è morto: "Ho perso un amico che ha collaborato con questa compagnia", ha detto Timperi, "è morto di coronavirus. Ha reso grande questa compagnia, ha contribuito a renderla grandiosa, Umberto Forcella, un dirigente della Rai ". E ancora: "Rai è una grande famiglia, il nostro programma si chiama così". Scosso, Tiberio Timperi lanciò il suo appello: "È una battaglia, dobbiamo rimanere a casa e continuare a combattere".

La situazione del coronavirus in Italia

In Italia, l'emergenza del Coronavirus sta per entrare nella cosiddetta "Fase due". L'ultimo bollettino della protezione civile fa ben sperare. Il numero totale è di 135.586 infetti, di cui 24.392 recuperati e 17.127 morti. Giovanni Rezza, della stessa ISS, ha ammesso: "Finalmente sembra che stiamo iniziando a vedere una diminuzione dei nuovi casi nella curva epidemica, dopo una fase di plateau, sembra esserci una diminuzione, la curva tende a flettersi verso il basso. Ma speriamo domani o dopodomani prima di emettere un sospiro di sollievo. "

L'emergenza nel mondo

La pandemia di coronavirus si sta diffondendo nel resto del mondo. Duemila persone sono morte negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore, superando quelle delle Torri Gemelle di New York (731) e 62 nuovi casi in Cina. Ma a Wuhan, l'isolamento è ufficialmente finito. Anche in Germania, le infezioni stanno aumentando. Come registrato dal Robert Koch Institute, ci sono 4.003 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il bilancio totale nel paese ammonta a 103.228. Ci sono 254 nuovi decessi, portando il numero totale di decessi a 1.861.