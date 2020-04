Papa Francesco avverte : Populismi come nel 1933 con Hitler

In un'intervista con il giornalista britannico Iverigh, tradotto da Civiltà Cattolica, il Santo Padre ha parlato del coronavirus e del futuro: "Ricorderemo questo test". Non è un mistero che papa Francesco, in questi giorni bui e cupi, sia avvolto in una fitta coltre di preoccupazioni. E non è un mistero che rifletta, spesso ad alta voce, sul presente e sul futuro con una visione così realistica da lasciarlo senza parole. “Penso alle mie attuali responsabilità e in seguito. Quale sarà il mio servizio come vescovo di Roma, come capo della Chiesa, dopo quello? Le conseguenze hanno già iniziato a sembrare tragiche, dolorose, quindi è meglio pensarci ora ".

Il Papa è molto presente nei limiti di come la sua vita può essere messa in pausa dal confinamento. Per lui come per tutti. Ma è molto chiaro che in questo momento non dovremmo nasconderci : “Il popolo di Dio ha bisogno del pastore per sostenerlo, non per proteggersi troppo. Oggi il popolo di Dio ha bisogno di veri pastori molto vicini, con l'abnegazione di quei cappuccini, che lo fecero ".

Era il 27 marzo quando Bergoglio, sotto la pioggia e la piazza deserta di San Pedro, aveva rivolto la sua richiesta in tutto il mondo: "Dio, non lasciarci in balia della tempesta". Ha aggiunto che "siamo tutti nella stessa barca, tutti fragili e disorientati". Concetti presi e risolti alla luce degli sviluppi sempre più tragici di covid19: “Questa crisi colpisce tutti noi: ricchi e poveri. È un campanello d'allarme contro l'ipocrisia. Sono preoccupato per l'ipocrisia di alcuni personaggi politici che affermano di voler affrontare la crisi, di parlare della fame nel mondo e, mentre ne parlano, di fabbricare armi. È tempo di passare da questa ipocrisia al lavoro. Questo è un momento di coerenza. O siamo coerenti o perdiamo tutto." Nelle parole del Papa c'è anche la condanna del populismo, questo è anche un concetto senza precedenti: "Oggi, in Europa, quando inizi ad ascoltare discorsi populisti o decisioni politiche selettive, non è difficile ricordare i discorsi di Hitler nel 1933, più o meno gli stessi di alcuni politici di oggi ".

Il Papa fa appello alla fede e alla speranza. Il sole sorgerà anche dopo la notte più buia: “Verranno tempi migliori e ricorderemo questo test. La creatività del cristiano deve manifestarsi quando si aprono nuovi orizzonti, quando si aprono finestre, quando si apre la trascendenza verso Dio e verso gli uomini, e deve essere ridotta in casa. Non è facile essere rinchiusi in casa."