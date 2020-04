Finale GFVip 2020, al vincitore un premio di 100 mila euro

L'attesa è finita. Mercoledì 8 aprile, Canale5 farà spazio all'ultimo "Grande Fratello Vip 2020". Questa edizione unica, orfana del pubblico e degli ospiti, giunge al termine, che è durata dall'8 gennaio all'8 aprile e ha dovuto affrontare l'emergere del Coronavirus in Italia. Il vincitore sarà annunciato stasera.

La finale del Grande Fratello Vip 2020 inizierà alle 21:40 su Canale5. Nella connessione domestica, tutti i concorrenti devono essere eliminati. Inoltre, Alfonso Signorini si è assicurato che gli spettatori vivessero la serata da protagonisti. Alla fine di questa lunga notte, verrà proclamato il vincitore che vincerà il premio di 100.000 euro. La metà della somma, quindi, 50 mila euro, sarà devoluta in beneficenza.

In questa edizione la realtà è apparsa più volte in casa. La delicata situazione generata dalla diffusione del Coronavirus ha costretto il regista Alfonso Signorini e la produzione ad aggiornare costantemente i concorrenti con incursioni in casa. Sfortunatamente, uno dei gieffini ha vissuto personalmente la tragedia di queste settimane. Adriana Volpe ha perso il suo amato suocero a causa del Coronavirus. Stasera, tutti i concorrenti potranno tornare a casa, controllare la salute dei loro cari e rendersi conto di ciò che sta accadendo.

Sette concorrenti rimangono in casa. Di questi, quattro sono già finalisti. Stiamo parlando di Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta. Tuttavia, tre concorrenti dovranno affrontare l'ennesima sfida per il televoto. Due di loro si uniranno al gruppo di finalisti. Saranno giudicati dal pubblico: Antonella Elia, Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Devi solo aspettare alle 21:40 per provare tutte le emozioni della finale del Grande Fratello Vip 2020.