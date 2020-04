Dayane Mello ferma in Turchia: Sono intrappolata qui, non posso vedere mia figlia

Dayane Mello è in Turchia da qualche tempo e nelle ultime settimane molti l'hanno accusata di essere lontana dall'Italia e sua figlia in un periodo molto drammatico a causa del coronavirus. Tuttavia, se molti l'hanno accusata di essere indifferente alla situazione di divertirsi a Istanbul, pochi fino ad ora conoscevano i veri motivi per cui la modella brasiliana non era tornata in Italia da sua figlia Sofia, nata dal rapporto con il Modello di Stefano Sala.

I due, che dopo la separazione avevano sempre avuto ottimi rapporti, spiegavano i motivi per cui la ragazza viveva con suo padre: Dayane Mello, infatti, soggetta a troppi viaggi di lavoro, avrebbe dovuto lasciare la ragazza con una babysitter, mentre Stefano poteva godere della presenza dei genitori e la ragazza, che amava i nonni, aveva avuto l'opportunità di vivere il distacco della madre più serenamente.

Tuttavia, nelle ultime ore, Dayane Mello ha espresso tutto il suo disappunto per non essere stata vicino alla ragazza a causa dell'emergenza del coronavirus che l'ha bloccata in Turchia. In diretta su Instagram con Costantino della Gherardesca in occasione della semifinale del Pechino Express, di cui è protagonista insieme a Ema Kovac, la modella brasiliana ha espresso tutto il suo rammarico per la situazione. "Sono in Turchia, sono intrappolata qui, a Istanbul - ha spiegato Dayane all'host Rai 2 - Sono venuta qui per lavoro, ho un contratto con un'agenzia di moda. Proprio quando è successo, non sono potuto tornare."

Pertanto, lasciando l'Italia per lavoro, Dayane dovette affrontare la pandemia e una serie di restrizioni che le avrebbero impedito di tornare in Italia e festeggiare il compleanno della Piccola Sofia. "La prossima settimana è il compleanno di Sofia e non posso esserci. Mi dispiace così tanto ", ha detto. Non è un buon momento, ma l'importante è che stiamo tutti bene. Questo brutto momento passerà sicuramente! ". Nel frattempo, la ragazza spegne le candeline insieme ai nonni, a suo padre Stefano Sala e alla sua compagna, la modella Dasha Dereviankina in attesa della loro prima figlia.