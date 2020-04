Luca Di Carlo è d'accordo con la Carfagna: Lo scudo penale ai dirigenti sanitari è incostituzionale

è d'accordo con l'onorevole di Forza Italia,. L'avvocato del Diavolo ha ribadito che lo scudo penale ai dirigenti sanitari è incostituzionale.

La vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia ha scritto su Twitter: “Medici e sanitari in prima fila contro Covid-19 meritano tutele, non di essere presi in giro. Nessun emendamento, di nessun partito, può consentire di farla franca ai dirigenti che non hanno fornito le protezioni necessarie. Chi l’ha proposto, anche in buona fede, ci ripensi”.

L'avvocato Luca Di Carlo ha puntualizzato: “Dopo le azioni penali che ho annunciato contro il Governo sono tutti in allerta. Ora anche una lobby che vuole sottomettere i diritti umani e l’eguaglianza legislativa”.

Di Carlo ha poi aggiunto: "Lo scudo penale è incostituzionale è un lusso di classe. Non ci fermeremo e non ci fermeranno, ma procederemo con le relative controversie legali, laddove e ogni volta, vengano ravvisate responsabilità sanitarie dovute ai ritardi sui provvedimenti intrapresi dal Governo".

Infine un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella affinché "esorti i parlamentari a rinunciare o tagliare gli importi dello stipendio su tutti i giorni che sono stati assenti in Parlamento nel periodo del nuovo Coronavirus. Tale importo diventi contributo di solidarietà in questo momento di gravissima crisi economica".