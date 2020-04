La canotta di Diletta Leotta regala viste esplosive

È considerata una delle sportive più sexy in Italia. Stiamo parlando di Diletta Leotta, che quest'anno ha sorpreso anche tutti partecipando al 70 ° Festival di Sanremo, diretto da Amadeus. Di solito è molto attiva sui social media, dove riesce sempre a sorprendere con le sue meravigliose foto. Quest'ultima in ordine di tempo ha lo scopo di far parlare la gente per molto tempo, data la sua incredibile sensualità. Per l'ennesima volta, è stata in grado di lasciare tutti senza parole.

I suoi instancabili seguaci hanno resistito molto poco a questa immagine. Se, da un lato, c'erano quelli che ingrandivano per vedere più dettagli, dall'altro c'erano anche quelli che rischiavano seriamente di avere carenze. Il sogno proibito degli italiani si mostra in un modo decisamente molto interessante e inevitabilmente è caduta una pioggia di commenti e like.

La giornalista si è immortalata in un abito sportivo, indossando una canotta, mentre cercava di allenarsi per mantenersi in forma. Ecco Diletta Leotta con un cappello in testa, ma ciò che tutti apprezzarono fu l'evidente scollatura... Una visione paradisiaca, che ha completamente migliorato la giornata di molti dei suoi ammiratori.