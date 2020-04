Fiorello contro Matteo Salvini sulle chiese aperte a Pasqua

Secondo me, potrebbe essere un errore. Non si vuole negare il diritto di adorare, ma io non credo che Dio, nostro Signore, che accetta le preghiere solo da coloro che escono di casa e vanno in chiesa, perché se io sono un credente e voglio pregare, secondo loro , Dio dice che "e no, se preghi in casa mia non mi piace la tua preghiera, devi pregare in chiesa?" Ma quando? Se ho un crocifisso a casa e ottengo così, anche qui in cucina, e prego, ma non è lo stesso? ".

Così Rosario Fiorello, in un "Twitter" diretto, si è espresso sulla domanda posta dal leader della Lega Matteo Salvini per aprire le chiese a Pasqua. "Voglio dire, ad esempio, i musulmani, se non possono andare alla moschea pregano da nessuna parte - ha detto lo showman - Si inginocchiano, mettono il tappeto sul pavimento, si rivolgono alla Mecca e pregano. Se sono credente, Dio non viene da te per dirti che devi andare in chiesa, puoi pregare in bagno, in cucina, in salotto, ovunque, non devi vestirti e andare in chiesa perché è Pasqua ... Ci sono già molti vescovi e sacerdoti infetti, ma stiamo scherzando? E non ci sono supermercati, tabacchi aperti - conclude - nella Chiesa, cosa stai facendo, vai uno alla volta? "