Il video di Anna Tatangelo su TikTok fa imapzzire i follower

Anna Tatangelo è scatenata davanti alla telecamera e si cimenta in una danzacalda. Top sportivo e scollato e leggings super aderenti, e la bellissima cantante mostra tutta la sua bellezza in un imperdibile sipario sociale. Chiusa in quarantena, Tatangelo non si scoraggia, mantiene i contatti con i suoi seguaci attraverso storie "" che documentano le sue giornate, raccontano della sua formazione e piccoli incidenti quotidiani.

Le piace anche rimanere chiusa tra le mura di casa e, tra allenamenti condivisi su Instagram e video divertenti su Tik-Tok, non perde mai il sorriso. Nel social più amato dagli adolescenti (ma che sta anche diventando spopolato tra i VIP), Anna Tatangelo partecipa a video di voci divertenti, anche con la complicità di sua sorella Silvia Tatangelo, un'alleata perfetta per le battute sociali. Ma non abbandona la sensualità, esibendosi in una danza selvaggia piena di sinuosi movimenti pelvici. In un video qualche settimana fa, Tatangelo ha detto: “Tre cose che dicono di me. Il primo è che sono testarda: è vero. Il secondo è che non sapevo cucinare: e ho vinto "Masterchef". Il terzo è che non so ballare: no, ehi! Con la sua ultima "prova di danza" sociale ha dato prove inconfutabili, molto apprezzate dai fan.