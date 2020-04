L'atrice Gwyneth Paltrow consiglia i migliori vibratori da usare durante il coronavirus

"I migliori vibratori per il piacere da solo o per i giochi con il tuo partner", è l'ultima scoperta firmata da, che sul suo sito Web commercialeoffre un elenco di. Causa del: affrontare le frustrazioni sessuali, la diminuzione della libido e qualsiasi altro problema legato all'intimità della coppia.

L'attrice 47enne premio Oscar sembra aver trovato l'oca con le uova d'oro mentre, sul suo sito Goop, promuoveva un nuovo stile di vita, con consigli e vendite di prodotti spesso ... "piccante "che diventa virale in poche ore: l'ultima è la candela profumata alla vagina. Questa volta, Gwyneth offre un elenco di vibratori di ultima generazione, dal Nova We-Vibe a forma di coniglio per $ 149, al modello chiamato The Womanizer, il più silenzioso sul mercato per $ 199.

Pochi giorni fa, l'attrice è apparsa su YouTube, insieme a suo marito Brad Falchuk, per condividere una videochiamata con la sua psicologa, la dott.ssa Michaela Boehm, con la quale avevano affrontato il delicato problema del sesso in tempi di pandemia. Lo stress e la coesistenza forzata, la costante presenza di bambini e la conseguente mancanza di intimità portano le coppie ad avere sempre più problemi legati alla diminuzione della libido e all'insorgenza della noia. Il consiglio dello psicologo? Dividi la giornata in momenti da trascorrere con i tuoi figli, momenti da trascorrere da soli e con il tuo partner, ma soprattutto non trascurare te stesso, abbi cura di te e del tuo aspetto fisico: "La bellezza non è frivola nemmeno in un momento come questo".