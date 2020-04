Ancora positiva al Covid-19 : La bellissima Michela Persico, le sue condizioni

In relazione a "Live - Non è D'Urso", Michela Persico ha confessato di essere ancora positiva su Covid 19. Una notizia che stupisce, poche ore dopo la pubblicazione della iena Alessandro Polidori che, dopo un mese di positività , si è lamentato di un buffer non ancora negativo. Una situazione che ci lascia pensare e che potrebbe aprire scenari senza precedenti nelle future decisioni del governo.

Michela Persico, da parte sua, continua la quarantena in completo isolamento: Persico è a casa, da solo, con i suoi animali domestici, mentre il suo partner, Daniele Rugani, sta attraversando questo momento difficile in un hotel messo a disposizione dalla Juventus ". Sono positivo per il coronavirus. La mia quarantena in completo isolamento continua. Daniele e io dovremo rimanere ancora un mese ", ha spiegato Michela Persico a Barbara d'Urso.

Michela Persico è al quarto mese di gravidanza e dopo lo spavento iniziale ha ricevuto notizie rassicuranti. "Mi è stato detto che i test di gravidanza riservati per qualche tempo, come il DNA fetale, che identifica eventuali malformazioni nel bambino, possono essere eseguiti a casa. La clinica in cui sono andato, tuttavia, non ha questa possibilità. Ma dato che sono una giovane madre, mi hanno detto che sono meno a rischio, quindi sono più rilassata ", ha aggiunto.

Michela Persico e Rugani aspettano il loro primo figlio. I due sono insieme dal 2016: si sono incontrati attraverso lo sport. Michela ha lavorato a lungo come presentatrice sportiva e, grazie a un servizio di calcio, ha incontrato Daniele. Michela Persico è nata nel 1992 a Bergamo, la città in cui ha trascorso gran parte della sua adolescenza. Dopo essersi laureata in lingue, ha deciso di dedicarsi alla moda partecipando a diverse sfilate di moda e poi è approdata nel settore del giornalismo sportivo, che è la sua vera passione. Ha iniziato a lavorare a Cologno Monzese per trasmissioni come TeleLombardia e poi si è unito al team editoriale di Tgcom 24.