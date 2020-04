Inghilterra : Dominic Raab prende il posto di Boris Johnson

Con BoJo detenuto da, tocca al ministro degli Esteri,, presiedere per la prima volta l'incontro del Cobra, il comitato per le situazioni di emergenza. Il parlamentare din, quindi, dovrà guidare il governo britannico. Come primo segretario di stato, Rahab ha il più alto grado nel governo e deve quindi prendere il posto del primo ministro se non riesce a svolgere il suo ruolo. Il primo ministro pro tempo è un ultra, portavoce dell'ala conservatrice più estrema, contraria a qualsiasi compromesso con l'Unione europea. Nel 2018,aveva cercato di convincerlo a partecipare, affidandole il ministero della Brexit, ma si era dimessa alcuni mesi dopo in una controversia con coloro che riteneva stessero cedendo all'UE.

Rahab è ambizioso. Cerca di diventare primo ministro. Quando Theresa May è stata dimessa l'anno scorso, è caduta nella corsa alla successione. Ma quando fu eliminato dalla gara, era pronto ad appoggiarsi a Boris Johnson. Quest'ultimo, una volta in Downing Street, lo ha premiato con il Ministero degli Affari Esteri. Nel 2012, Raab era stato tra gli autori di Britannia Unchained, un manifesto neo-thatcheriano che chiedeva la completa deregolamentazione dell'economia. Il programma costituiva quindi la base del progetto Brexit, visto come una fuga dal protezionismo e dalla leadership dell'UE. Ora per lui l'opportunità di guidare il Paese, anche temporaneamente.