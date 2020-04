L’entertainment sbarca nella tua casa con Philips Hue Play HDMI Sync Box

Mettiti comodo! L’home entertainment sbarca nella tua casa come non si è mai visto prima grazie a Philips Hue Play HDMI Sync Box. Il nuovo prodotto di Signify è in grado di sincronizzare gli effetti di luce delle lampadine Philips Hue con le immagini e gli effetti sonori riprodotti sulla televisione, creando così un’atmosfera unica

Philips Lighting, leader globale nel settore dell’illuminazione, presenta Philips Hue Play HDMI Sync Box, un nuovo prodotto che entra a far parte della famiglia Philips Hue e che promette di rivoluzionare l’intrattenimento domestico, come vedere film, giocare ai videogames o ascoltare la propria musica preferita. Tramite questo innovativo dispositivo è, infatti, possibile sincronizzare le luci presenti nella propria abitazione con le immagini inviate su schermo dalle sorgenti collegate al box, consentendo di dar vita ad esperienze multimediali con un alto grado di coinvolgimento. Come? Basterà collegare Philips Hue Play HDMI Sync Box alla televisione, tramite il cavo in dotazione, e a qualsiasi dispositivo HDMI, indipendentemente che si tratti di un apparecchio per lo streaming, decoder satellitare o via cavo, console di gioco, lettore Blu-Ray o DVD e computer portatili, così da riprodurre film, musica, programmi televisivi e videogiochi circondati da una suggestiva illuminazione.

Un intrattenimento di qualità

Philips Hue Play HDMI Sync Box permette di sincronizzare il proprio sistema di lampadine colorate Philips Hue con film, musica e videogiochi e dare, così, un tocco di magia all’esperienza di intrattenimento domestico. Sarà sufficiente installare il proprio box e aprire l’app mobile Philips Hue Sync per aggiungere il dispositivo all’ecosistema Hue. Inoltre, personalizzando le impostazioni predefinite tramite app, si potrà non solo colorare con la luce il proprio salotto, ma anche far sì che i vari scenari luminosi vadano di pari passo con le immagini riprodotte sullo schermo e con la musica. Infine, grazie alla possibilità di abbinare fino a 10 prodotti Hue simultaneamente, Philips Hue Play HDMI Sync Box è il dispositivo che non può mancare per creare un piccolo cinema tra le mura di casa.

Home cinema: detto, fatto!

Da sempre la luce gioca un ruolo fondamentale nell’ambito dell’intrattenimento, in particolare in occasione di concerti e di serate al cinema in compagnia di famiglia o amici. Purtroppo, però, ricreare gli stessi effetti nella propria abitazione non è mai stato altrettanto semplice. Oggi, grazie all’introduzione di Philips Hue Play HDMI Sync Box, è finalmente possibile godersi un’esperienza di intrattenimento di altissima qualità comodamente dal proprio divano. Collegando infatti un massimo di quattro dispositivi HDMI al box, il proprio salotto si accenderà di colore! Nel dettaglio, le luci Philips Hue sincronizzeranno qualsiasi contenuto riprodotto sui dispositivi HDMI creando un’esperienza emozionante e altamente interattiva, migliorando così anche il grado complessivo di coinvolgimento. Inoltre, Philips Hue HDMI Play Sync Box si attiva automaticamente sui quattro apparecchi HDMI a seconda di quello in uso in un particolare momento. Il tutto senza spiacevoli interruzioni o ritardi di alcun tipo. Basta collegarlo e l’esperienza può avere inizio!

