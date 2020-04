Coronavirus, Pasqua : piano straordinario di controlli a tappeto

Lunga conversazione telefonica tra il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e il prefetto di Genova, Carmen Perrotta, per valutare come rafforzare i controlli su tutto il territorio durante le vacanze di Pasqua. Pertanto, è stato concordato che la Prefettura di Genova convocherà un tavolo interistituzionale nei prossimi giorni con Anci, i Prefetti e le autorità incaricate di preparare un piano straordinario per i controlli.

L'obiettivo, afferma Toti, è quello di attivare una sala di controllo per posizionare i controlli necessari nel territorio per impedire ai turisti delle regioni vicine di arrivare nel nostro territorio e, in ogni caso, per impedire lo spostamento dei nostri cittadini verso le case vacanze ... È essenziale mantenere la massima attenzione nei giorni delle vacanze di Pasqua e continuare a rispettare le misure di isolamento e di allontanamento sociale che abbiamo preparato per evitare un ulteriore aumento delle infezioni da coronavirus.

Vorremmo tutti trascorrere la Pasqua con i nostri familiari: per poterlo fare serenamente il prossimo anno, quest'anno dovremo accontentarci di una telefonata o di una videochiamata. Ciò influisce sulla salute di tutti e sulla stabilità del nostro sistema sanitario che, conclude, è riuscito finora, con grande sforzo, a garantire cure adeguate a tutti coloro che ne hanno avuto bisogno.