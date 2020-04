Coronavirus, la scoperta dall' Australia : Ivermectin lo uccide in 24 ore

All'elenco di farmaci potenzialmente efficaci contro il coronavirus SARS-CoV-2 viene aggiunto un altro molto promettente: l'antiparassitario o l'antelmintico con proprietà antivirali ivermectina. In effetti, in test di laboratorio in vitro, il farmaco ha dimostrato che in sole 48 ore può ridurre il virus responsabile di COVID-19 fino a 5.000 volte all'interno di una coltura cellulare. In pratica, lo uccide completamente e si ottiene una riduzione significativa in sole 24 ore. Sottolineiamo che è stato uno studio preclinico e in provetta, quindi, per dimostrare la sua efficacia efficace nel contrastare l'infezione causata dal patogeno sorto in Cina (tra il 20 e il 25 novembre, secondo uno studio italiano), studi approfonditi su 'uomo.

Un team di ricerca australiano guidato da scienziati della Clayton Monash University, che ha collaborato strettamente con i colleghi dell'autorità infettiva vittoriana. Disease Reference Laboratory presso il Royal Melbourne Hospital, che fa parte del Peter Doherty Institute for Infezione e Immunità. Alcuni scienziati che hanno partecipato alla ricerca fanno parte del gruppo che per primo è riuscito a isolare il coronavirus al di fuori della Cina, una pietra miliare successivamente raggiunta anche dagli scienziati italiani a Spallanzani a Roma e Sacco a Milano.

Parte della famiglia della avermectina scoperta dagli scienziati Satoshi Omura e William Cecil Campbell, l'ivermectina è un farmaco antielmintico usato con successo contro varie malattie parassitarie causate da artropodi e nematodi; Includono pidocchi, scabbia, filariasi linfatica e oncocercosi o cecità fluviale. I due scienziati hanno ricevuto il Premio Nobel 2015 per la medicina per l'efficacia delle avermectine (l'ivermectina è stata scoperta nel 1975) nel proteggere intere comunità da gravi malattie. Il farmaco viene anche utilizzato con successo nella medicina veterinaria, ad esempio, per sradicare la malattia di filariosi da animali domestici e da allevamento.

Studi più recenti hanno rivelato le proprietà antivirali del principio attivo, ad esempio contro il(responsabile dell'AIDS), Zika, dengue e molti altri. Gli scienziati che lo hanno testato sottolineano anche la sua efficacia contro i virus dell'RNA come il, il virus dell'encefalite equina venezuelana (VEEV) e il Nilo occidentale. È proprio alla luce di queste proprietà che i ricercatori guidati dal Dr. Kylie Wagstaff, ricercatore del Monash Biomedical Discovery Institute (BDI), hanno deciso di testarlo in una provetta contro il nuovo patogeno. "Abbiamo scoperto che anche una singola dose potrebbe rimuovere sostanzialmente tutto l'RNA virale entro 48 ore e che anche entro 24 ore si è verificata una riduzione davvero significativa", ha detto il ricercatore in un comunicato stampa della Monash University. In parole semplici, il

Una delle caratteristiche più interessanti dell'ivermectina è il fatto che fa parte dell'elenco dei cosiddetti "farmaci essenziali" dell'Organizzazione mondiale della sanità, che è uno dei più sicuri, efficaci e importanti da adottare. Pertanto, è ampiamente approvato dalle principali agenzie di regolamentazione in materia di droga, come la FDA degli Stati Uniti e l'AIFA italiano. È anche un farmaco esteso a livello globale a un costo molto basso. "Ivermectin è ampiamente usato ed è considerato un farmaco sicuro, ha sottolineato il dott. Wagstaff, ora dobbiamo capire se la dose che può essere utilizzata nell'uomo sarà efficace, questo è il prossimo passo". Non resta che attendere l'approvazione dei primi studi clinici per scoprire se ci sarà davvero una risposta positiva. Dettagli dell'indagine australiana : "Il farmaco approvato dalla FDA Ivermectin inibisce la replicazione della SARS-CoV-2 in vitro" sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Antiviral Research.