Coronavirus, ecco la regola dei 6 secondi per evitare il contagio

Distanze sociali, indossare maschere, igiene personale e ambientale: le regole per combattere la diffusione del coronavirus sono ormai note. Tutte le misure raccomandate dagli esperti per ridurre la dose di virus con cui veniamo in contatto. Ma a quanto Covid-19 siamo esposti ogni giorno? "Come qualsiasi altro veleno, i virus tendono ad essere più pericolosi in grandi quantità. Le piccole esposizioni iniziali tendono a causare infezioni lievi o asintomatiche, mentre dosi più elevate possono essere fatali", ha spiegato il professore di chimica del New York Times e genomica Joshua D. Rabinowitz e ricercatrice Caroline R. Bartman.

"Entrare in un edificio per uffici in cui qualcuno è stato con coronavirus, hanno aggiunto, non è pericoloso come stare seduto accanto a quella persona infetta per un'ora sul treno." Per questo motivo, il distanziamento sociale e un'igiene adeguata aiutano a ridurre la dose del virus cinese a cui siamo esposti. Come spiega il Corriere, pertanto, è necessario prestare particolare attenzione per evitare l'esposizione a dosi elevate di Covid-19 ", che sono più probabili nelle interazioni ravvicinate tra le persone, come durante le riunioni o in bar affollati, e quando toccando il viso dopo aver ricevuto notevoli quantità di virus sulle mani. " In effetti, i due accademici hanno spiegato che "le interazioni interpersonali sono più pericolose in spazi chiusi e a breve distanza, con un'escalation delle dosi che aumenta con il tempo di esposizione. Per quanto riguarda le interazioni transitorie che violano la regola di mantenere un metro e ottanta tra se stessi e gli altri, come pagare una cassiera al supermercato, dovrebbero essere brevi, indicando la regola "entro un metro e ottanta, solo sei secondi".

L'attualmente raccomanda una distanza minima di almeno un metro da un'altra persona. Stessa misura suggerita dal nostro Ministero della salute. Per gli esperti di salute americani, tuttavia, è necessario mantenere una distanza di un metro e ottanta dagli altri. E nel caso in cui questa misura non fosse possibile (ad esempio, quando paghiamo la spesa al supermercato), la regola da seguire è la breve distanza, un massimo di "sei secondi".

Gli esperti hanno aggiunto che "i contenitori di indumenti e alimenti che sono stati esposti a qualcuno con il virus sembrano essere a basso rischio. Le persone sane che stanno insieme al negozio di alimentari o sul posto di lavoro sono a rischio tollerabile, un purché prendano precauzioni come indossare maschere e fuggire. " Tutte le linee guida da considerare quando si decide come affrontare la fase 2 dell'emergenza sanitaria.