Hater invidiosa : Soleil Sorge contro Elena Santarelli

Nonostante l'allarme di emergenza e di salute creato dalla diffusione dell'infezione da Coronavirus, certamente non mancano polemiche e discussioni sui social media in questi giorni difficili. Soleil Sorge ed Elena Santarelli sono state le protagoniste di una disputa remota. Tutto è iniziato con una pubblicazione di Alberto Dandolo. In effetti, il noto giornalista ha accusato Soleil Sorge di essere fuggita dall'Italia per recarsi a Santo Domingo, invitando gli italiani a perdonarla e non prenderla troppo sul serio. E qui il commento di Santarelli e l'attacco diretto arrivarono immediatamente sotto il post. "Coloro che la seguono mi preoccupano di più", ha scritto la donna di 38 anni. Ovviamente, c'è stata anche una risposta...

Sorge lo negò soprattutto in primo luogo quando Dandolo lo disse, facendo sapere che il suo viaggio, tuttavia, ebbe luogo e fu effettuato prima dell'inizio della quarantena. Ma poi da Instagram Stories si scagliata contro Elena che è stata definita "un’hater invidiosa, frustrata e ignorante". "Penso che anche la sua carriera avrebbe di nuovo senso senza tutta questa disperazione", ha aggiunto. In breve, parole molto pesanti e offensive.