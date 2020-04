Maurizio Costanzo, triste per l'addio di Paolo Bonolis a Mediaset

Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis sono stati a lungo colleghi di Mediaset, che è stato per molti anni due pilastri principali dei suoi programmi. Qualche tempo fa, tuttavia, circolavano voci, mai confermate per dire la verità, di un possibile addio del marito di Sonia Bruganelli alla televisione Berlusconi per andare in onda su Rai. Il conduttore del Costanzo Show, così come Maria De Filippi, non credono a queste voci, ma se così fosse, sarebbe molto deplorevole se la televisione di Cologno Monzese avesse perso uno dei suoi migliori dipendenti.

Costanzo ha dichiarato - e in effetti confermato - che questa possibilità non potrebbe mai essere realizzata, ma se Paolo Bonolis andasse alla Rai, troverebbe sicuramente il suo "spazio di manovra" perché il suo talento non è mai stato e non sarà mai lontano dalla discussione. Allo stesso tempo, tuttavia, ha ammesso che gli sarebbe dispiaciuto molto se fosse successo, quindi ha lanciato una piccola freccia, indicando che gli sarebbe piaciuto tenerlo il più possibile in Mediaset: "Se dovesse andare alla Rai, potrebbero offrirgli programmi leggeri?"

Come sappiamo, infatti, il suo stile si sposa bene con trasmissioni leggere, divertenti e in qualche modo innovative come Avanti Un Altro e Ciao Darwin (anche se, a dire il vero, l'uomo ha dimostrato di poter salire sul palco del festival di Sanremo e in contesti più "seri"). Insomma, per il momento tutto rimane molto astratto.