Coronavirus, l’allarme : Prepararsi per una nuova ondata

"Ci sono scienziati che ci dicono che poiché si tratta di un virus correlato all'influenza, c'è il rischio che il recupero dal virus dell'influenza in ottobre e novembre porti anche a un recupero dal coronavirus". Quindi devi prepararti. "Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, lo dice su Radio Padania." Ci siamo preparati, la nostra risposta finora è stata una risposta all'improvvisa drammatica emergenza. La nostra salute ha dovuto affrontare uno tsunami Tutto è iniziato con una violenza mai vista prima ”. Ad esempio, l'ospedale" Fiera di Milano "avrà bisogno della" futura emergenza ".

"La nostra assistenza medica non è una delle migliori, è la migliore", afferma il governatore. Se quello che è successo nella nostra regione fosse successo altrove, non so come sarebbe finito. Posso solo dire con orgoglio. "Nel frattempo, l'Italia si sta preparando per la fase 2: centocinquanta accademici scrivono al governo quali misure dovrebbero essere prese nella" fase successiva ", quella della coesistenza con l'emergere del coronavirus. Tra questi, l'aumento di test, utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e geolocalizzazione, isolamento di soggetti positivi e misure di quarantena localizzate Altre tecnologie, quindi, per sopravvivere al virus e incoraggiare il riavvio del sistema economico.

I centocinquanta professori sono medici, scienziati, economisti, matematici, fisici, biologi, filosofi, storici, chimici, ingegneri, giuristi: l'appello proviene dall'iniziativa del professor Giuseppe Valditara, ex capo del dipartimento di ricerca del MIUR. L'appello prende l'esempio dell'esperienza della Corea, che con una serie di misure è passata dallo status di seconda nazione del mondo per numero di infezioni a poco più di un decimo di quelle determinate in Italia.

"Queste misure hanno reso possibile un elevato livello di contenimento evitando il blocco totale del sistema economico e produttivo, effettuando un numero significativo di test specifici, attraversato con l'isolamento di soggetti positivi e il loro follow-up mediante geolocalizzazione. Misure di sorveglianza attiva , già avviato in Veneto, potrebbe anche contribuire a una migliore gestione dell'emergenza sanitaria evitando la saturazione degli ospedali e fornendo solo misure localizzate di quarantena generalizzata. "

L'uso delle tecnologie di tracciamento ha svolto un ruolo centrale in questa strategia; Per questo motivo, il gruppo di firmatari ritiene necessario "avviare una politica di geolocalizzazione che abroga temporaneamente le norme sulla privacy, con un certo periodo e nel rispetto dei diritti costituzionali". I firmatari dell'appello indicano inoltre la necessità di "aumentare il numero di tamponi e test sierologici generali per le categorie professionali che lavorano a contatto con i pazienti o che hanno più contatti con il pubblico e per tutti coloro che manifestano sintomi, i loro membri del famiglia e tutti quelli con cui sono entrati in contatto negli ultimi giorni. "