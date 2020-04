Dormo con te… Ad Amici Javier Rojas si becca un palo da Virginia Tomarchio

Incredibile quello che è successo al ballerino interpretato da "Amici 19" Javier Rojas. Secondo quanto circola in queste ore, c'è un video che mostra il suo vero corteggiamento, non molto romantico, con la ballerina professionista Virginia Tomarchio. Quest'ultima non gli diede assolutamente alcuna corda e rimase praticamente impassibile per i suoi atteggiamenti. Preferiva concentrare tutte le sue energie nel completare la lezione nel migliore dei modi. Quindi, per il concorrente del talent show diretto da Maria De Filippi, un implicito no è arrivato al suo corteggiamento. E durante la giornata trasmessa oggi, giovedì 2 aprile, un video è stato trasmesso in televisione in cui Javier intende raccontare al suo partner Nicolai questa storia. Quindi ammise ufficialmente di aver provato, sperando che Virginia potesse avere un cenno importante. La proposta era in qualche modo inappropriata.

Questa è la sua storia: "Ho detto, Virginia, vado a casa tua." E poi sono arrivate le immagini del corteggiamento. E le parole di Rojas erano precisamente: “Se mi eliminano, dormo con te! Te lo dico adesso. Ti avverto almeno di non andare, ehi, se succede qualcosa. "E l'ultima confessione del ragazzo a Nicolai ha anche irritato i sostenitori dell'ex concorrente Talisa, con la quale aveva iniziato una storia. La frase offensiva era: "Prima o poi devo fare qualcosa!". Una svolta, che segue gli attacchi di Gaia e Giulia contro di lui sempre nei confronti di Talisa. Gozzi in particolare si è concentrato sul periodo in cui Javier era legato all'ex: "Ti dico la verità in faccia e lo fai." Talisa mi ha parlato e ho visto come stava con te. E se prendi tutto alla leggera, gli altri no! Dal nostro modesto punto di vista, non ti sei comportato bene ".

E Molino ha avuto un altro successo: “Anche quando sei andato dalla tua ragazza per il weekend a Roma, Talisa stava piangendo in hotel perché si aspettava di stare con te. Ti aspettava che Talisa fosse malata. "E Gaia aggiunse di nuovo:" Stai di mezzo e ora sono io ... e. Puoi fare quello che vuoi. Se mi metti nel mezzo, gira la te ... o la mia vena Si chiude. Non si può nemmeno discutere perché è ovvio. "