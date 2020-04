La prova del cuoco cancellata : Al posto di Elisa Isoardi ritornano loro?

Le informazioni riportate sul sito web "Dagospia" sono davvero sensazionali. La visione futura del famoso programma Rai La prova del cuoco presentato da Elisa Isoardi, è un argomento caldo. In effetti, secondo i rapporti, in questo momento la trasmissione della cucina non è realmente presente nel calendario del prossimo anno. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali, ma il calo delle valutazioni potrebbe indurre i dirigenti senior della televisione pubblica a decidere di eliminare completamente il programma.

Sulla base di quanto trapelato finora, Isoardi molto probabilmente non si riconfermerà, ma potrebbe trovare spazio in altre trasmissioni. Il settimanale "Oggi", tuttavia, ha lanciato una vera bomba. In effetti, un incredibile ritorno della coppia formata da Antonella Clerici e Anna Moroni, amata da milioni di italiani, non può essere escluso. Sebbene alcune voci inaspettate siano circolate nelle ultime settimane sul futuro di Antonella.

Si è parlato del suo arrivo alla rivale Mediaset, ma anche in questo caso non ci sono state dichiarazioni che hanno avuto la striscia ufficiale. Tuttavia, tutti ricorderanno soprattutto le belle parole pronunciate dal regista Rai 1 Stefano Coletta durante il 70 ° Festival di Sanremo. Le sue dichiarazioni erano state decisamente lusinghiere ed erano anche il mea culpa di Rai per non aver fatto lavorare Clerici per 12 mesi.

“Antonella è una personalità apprezzata, posta al centro dei progetti della nostra azienda. Non è mai scontato, sa sempre come tornare in gioco. Una bestemmia mancante in Rai 1 per un anno ", ha detto Coletta. Sotto quelle dichiarazioni pubbliche, Antonella aveva espresso tutta la sua gratitudine e non aveva nascosto una certa emozione. Non sarà facile per lei prendere una decisione finale, anche se presentando il "test di cottura" sarebbe di nuovo una cosa fantastica.

Per quanto riguarda la possibilità che Clerici potesse invece realizzare un nuovo programma culinario, Maurizio Costanzo è intervenuto anche sull'argomento: "In questo periodo, la situazione causata dall'emergenza sanitaria sta spingendo molti investitori a tirare i remi nel pot. Per ora Antonella può essere invitata solo dai suoi colleghi in televisione ". Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.