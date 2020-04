Barbara D’Urso risponde alla petizione per far chiudere i suoi programmi

In questi giorni, l'argomento più discusso sul web si riferisce sicuramente a Barbara D'Urso e alla petizione che molti spettatori hanno organizzato contro di lei. Dopo aver pregato direttamente a Live non è D'Urso, Barbara è stata letteralmente linciata sui social network per non aver rispettato il secolarismo del nostro Paese. Così tante persone riunite in un coro hanno portato a una raccolta di firme su Charge.org. Le cifre superano attualmente i trecentomila consensi, ma come reagirà Lady Cologno a tutto ciò?

Barbara D'Urso è assolutamente abituata alle critiche, ma questa volta sembra che i suoi nemici siano seri, al punto di creare una petizione per chiudere i suoi spettacoli. La presentatrice di solito non risponde alle provocazioni, anche perché ne riceve così tante che sarebbe impossibile farlo. Tuttavia, dati i disordini causati da questa iniziativa, la donna non ha potuto fare a meno di intervenire. Lady Cologno si è tuttavia fatta strada in modo velato e sintetico. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha condiviso una serie di IG Stories in cui ha nuovamente offerto una serie di articoli di giornale volti a difenderla. Tra questi ci sono i nomi di diversi siti Web famosi che volevano spezzare una lancia a favore del presentatore.

Nel caso specifico, c'è chi lo ha difeso, credendo che non ci fosse nulla di sbagliato nel pregare. Ognuno è libero di esercitare la propria adorazione e fede ovunque lo ritengano opportuno. Altri, tuttavia, si sono limitati a diffondere l'hashtag #iostoconbarbara. Tuttavia, molti altri ritengono che sia più appropriato soffermarsi sui problemi dell'Italia in questo momento difficile piuttosto che concentrarsi su cose inutili.

Di conseguenza, la presentatrice Barbara D'Urso si è limitata a condividere i messaggi di solidarietà ricevuti dal popolo contro la petizione contro di lei. Sebbene cerchi a tutti i costi di non rivendicare nulla, gli utenti dei social media non perdono l'opportunità di ripetere in ogni foto e in ciascuna pubblicazione che la loro carriera professionale potrebbe avere una durata breve.