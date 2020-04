A Milano si sperimenta un test rapido per riconoscere gli anticorpi al Coronavirus

A seguito della proposta dell'ex direttore del Policlinico Ferruccio Bonini sulla possibilità di introdurre nel sistema di analisi e ricerca quelli infetti da Coronavirus con test anticorpali, l'ospedale di Milano Sacco ha annunciato che presto inizierà la sperimentazione dello studio di test rapido per riconoscere gli anticorpi Covid. Questa sperimentazione sarà possibile grazie alla collaborazione tra la Sacco e la Innoliving Spa di Ancona, che in pochi giorni consegnerà qualsiasi kit dotato di un rapido test al personale ospedaliero che dovrà verificare l'effettiva operatività del test, prodotto da Zhezhiang Orient Gene Biotech , una società cinese.

Tuttavia, il test, se superato, non sostituirebbe il tampone, ma consentirebbe semplicemente agli operatori sanitari di sapere in breve tempo se il sistema immunitario dell'organismo in questione ha sviluppato o meno anticorpi Covid. Il test non sarà venduto in farmacia o altrove, poiché tutti i risultati devono essere analizzati da personale medico specializzato in un quadro più generale rispetto alle condizioni cliniche del paziente. In questo senso, Mauro Bisci, presidente della Ancona Spa, ha dichiarato: "Sembra corretto rendere disponibili tutte le nostre conoscenze per dare una risposta immediata ai medici e agli operatori sanitari che sono in prima linea nella lotta contro Covid 19 mettendo il kit è disponibile per una rapida diagnostica. "